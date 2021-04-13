Лесю Никитюк в купальнику сплутали з Олею Поляковою: фото
Ляся Никитюк опублікувала фото, зроблене на Мальдівах, а шанувальники не розуміють, що на сторінці ведучої робить фото Полякової
На фото Леся позує в чорному купальнику на фото блакитної води і пальм – просто райський куточок! "Переглянула фото з Мальдів. Побігла за Баунті", – написала ведуча в пості.
У коментарях під цим знімком шанувальники залишили компліменти Лесі, а хтось побачив не Никитюк, а Олю Полякову.
Оля Полякова теж любить робити подібні фото в купальниках, так що пропонуємо порівняти артисток, і вирішити – чи дійсно вони схожі.
Нещодавно Леся Нікітюк показала, як виглядала в 9-му класі.
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