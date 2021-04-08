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Розгнівана Хлої Кардаш'ян довела, що її фігура розкішна без фотошопу (фото і відео)

Сьогодні, 12:06

Скандал спонукав зірку на нові одкровення перед фоловерами

Після того, як зірку реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" Хлою Кардаш'ян викрили в фотошопі її фігури в купальнику, вона вирішила довести, що гарна і без ретуші.

Нагадаємо, що скандал почався через те, що PR-менеджери Хлої Кардаш'ян випадково злили в Мережу її необроблене фото в бікіні. Різницю ви можете побачити й самі.

Хлої Кардашьян
Хлої Кардашьян
Фото: instagram.com/khloekardashian

Хлої провела прямий ефір і показала підписникам свою фігуру з різних ракурсів без будь-яких фільтрів. Уривками прямого ефіру, а також додатковими доказами у вигляді ролика перед дзеркалом 36-річна зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Хлої Кардаш'ян показала фігуру без ретуші та фільтрів
Відео: instagram.com/khloekardashian

"Так, я провела прямий ефір, щоб показати вам, що все це не фотошоп. Це я, і це моє тіло без ретуші та фільтрів. Фото, яке з'явилося в Мережі на цьому тижні, красиве. Але як людина, яка все своє життя бореться за зображення тіла, коли хтось ділиться вашим фото, яке зняте в поганому освітленні, або показує ваше тіло не таким, яке воно насправді, – це після того, як ви ретельно над ним працювали, а хтось ділиться ним зі світом, – ви маєте повне право вимагати видалити фото, незалежно від того, хто ви", – написала Хлої.

Хлої Кардаш'ян показує фігуру в прямому ефірі
Відео: instagram.com/khloekardashian

У коментарях сестру підтримали Кім Кардаш'ян і Кайлі Дженнер. Вони написали:

  • "Я люблю тебе, Хлої".
  • "Безмірно люблю тебе".
Скріншот Instagram
Скріншот Instagram

Раніше стало відомо, що сестра Хлої Кім Кардаш'ян увійшла в ТОП найбагатших людей світу.

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