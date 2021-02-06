Як пройшов третій ефір шоу "Маска": всі подробиці

Проект покинув ще один загадковий учасник

Третій випуск гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" перевершив всі очікування глядачів. Незважаючи на те, що минулого тижня проєкт покинув другий загадковий герой, цей випуск виявився ще більш вражаючим. Всі подробиці дізнайтеся далі в матеріалі.

Нагадаємо, що зоряними детективами грандіозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських, Олег Винник і Андрій Данилко, а ведучим проекту – Володимир Остапчук, який цієї суботи перетворився на вампіра.

Першою на сцену вийшла Лисиця, яку ми вже бачили у прем'єрному випуску "Маски". Зоряні детективи знову сперечалися про те, хто ховається під рудим костюмом, і зійшлися на думці, що це TARABAROVA.

Лисиця

Фото: телеканал "Україна"

Далі своїм феєричним виступом вразило Сонце, виконавши пісню "Чортополох". На хвилину Ользі Поляковій здалося, що це Таїсія Повалій, але NK та Андрій Данилко сказали, що за маскою Наталя Бужинська.

сонце

Фото: телеканал "Україна"

Вже знайома нам Коза ще більше заплутала зіркових детективів, виконавши композицію, яку зможе заспівати далеко не кожен – Yma Sumac – Malambo No. 1.

Коза

Фото: телеканал "Україна"

Вогняний Дракон зворушив своїм виступом на сцені шоу "Маска". Він досить незвично заспівав хіт ALEKSEEV – Пьяное солнце, і тепер детективи гадають – який відомий співак ховається під цією маскою.

Дракон

Фото: телеканал "Україна"

Настав етап першого голосування в третьому випуску шоу "Маска" на телеканалі "Україна", і в номінацію потрапила Лисиця.

Сонце, Дракон, Лисиця і Коза

Фото: телеканал "Україна"

Тендітна Троянда, що відкрила другу частину третього випуску продовжує дивувати голосом і захоплювати своєю фантастичною фігурою. У ній детективи "Маски" побачили одну з учасниць "НЕАНГЕЛІВ" та Наталю Могилевську.

Троянда

Фото: телеканал "Україна"

Несподіванкою став черговий виступ Жабеня – він виявився хлопчиком, хоча в першому ефірі зіркові детективи прийняли його за дівчинку.

Жабеня

Фото: телеканал "Україна"

Вдруге Сом неймовірно інтригує детективів і глядачів гіпершоу "Маска". Сьогодні з ним спробували поспілкуватися на його рідній мові, але це не принесло бажаних результатів. А ще він виконав відомий хіт групи Depeche Mode – Personal Jesus.

Сом

Фото: телеканал "Україна"

Почалося друге голосування, яке визначило ще одного номінанта і головного конкурента Лисиці. І це виявилася Роза. У третьому етапі долю цих двох персонажів вирішують тільки глядачі. Хто зняв маску і покинув проєкт в третьому ефірі, дізнайтеся тут.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як пройшов другий випуск шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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