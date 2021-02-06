Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі – розсекречено ім'я ще однієї зірки

Сьогодні, 22:58

На цей раз у номінацію потрапили Троянда та Лисиця

Цієї суботи, 6 лютого, відбувся третій ефір гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Про найцікавіші моменти випуску і кращі виступи ми розповідали тут. У цьому матеріалі дізнайтеся, хто покинув шоу.

Нагадаємо, що зоряними детективами грандіозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських і Андрій Данилко, а ведучим проекту – Володимир Остапчук.

За результатами голосування зіркових детективів та глядачів гіпершоу "Маска" у номінацію потрапили Лисиця і Троянда. Нагадаємо, що у фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска". Їхні голоси вирішальні.

Троянда і Лисиця
Фото: телеканал "Україна"

Читайте також:
Хто покинув шоу "Маска" в першому випуску

Так, зняти маску довелося Лисиці – саме так вирішили глядачі проекту. Готові посперечатися, що вам і в голову не приходило, хто ховається за цим образом. Весь цей час Лисицею була Олена Шоптенко!

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Раніше ми писали, як пройшов другий випуск шоу "Маска", в якому змусили танцювати Андрія Данилка.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Оксана Байрак зізналася, на скільки схудла під час участі в шоу "Маска" Мірзоян, Ляшко чи Потап: Мольфар у шоу "Маска" здивував зізнанням про зв'язок із зірковим детективом "Маска": Андрій Данилко вирішив поскаржитися на своїх колег до Печерського суду
Олена Шоптенко шоу Маска
Реклама

Новини партнерів

Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини

Популярні статті

Вчора, 18:12Events

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

Вчора, 10:54Фаново

Іменини Ксенії-2021: привітання з днем ангела

Вчора, 06:05Events

День блаженної Ксенії Петербурзької: короткі привітання, проза та вірші

Вчора, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 6 лютого: Овнам потрібно більше спілкуватися, а Тельці зможуть вирішити будь-яке питання

5 лютогоЗірково

"У неї пенсія 1500 гривень": Віктор Павлік зізнався, чому не допомагає фінансово своїй мамі

5 лютогоФаново

День Григорія Богослова: історія, прикмети і що не можна робити

5 лютогоЗірково

Аліна Гросу змінила зачіску і повернула епоху "Бджілки" (фото)

5 лютогоФаново

День блаженної Ксенії Петербурзької: історія, житіє і чудеса відомої святої

5 лютогоЗірково

Помер Віталій Альшанський – актор "Бригади" і "Поліцейського з Рубльовки"

5 лютогоЗірково

Віктор Павлік вперше розповів про взаємини з рідною сестрою, яка живе в Москві

5 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 лютого: у Водолія ідеальний день, а Рибам не можна квапитися

4 лютогоСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

4 лютогоФаново

День закоханих: хто такий Валентин та що не так із цим святом

4 лютогоЗдорово

Що таке рак: причини, основні симптоми і лікування онкології

4 лютогоЗірково

Життя триває: знаменитості, які перемогли рак

4 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 4 лютого: Дівам потрібен план, а Терези будуть в шоці від своєї продуктивності

Новини партнерів

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Рейтинг красавцев: названы 100 самых красивых мужчин планеты
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Модный прогноз: 9 самых актуальных моделей пуховиков
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников
"На Кадырова похож": растолстевший Галустян шокировал поклонников

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти