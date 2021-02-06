Хто покинув шоу "Маска" в третьому ефірі – розсекречено ім'я ще однієї зірки

На цей раз у номінацію потрапили Троянда та Лисиця

Цієї суботи, 6 лютого, відбувся третій ефір гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Про найцікавіші моменти випуску і кращі виступи ми розповідали тут. У цьому матеріалі дізнайтеся, хто покинув шоу.

Нагадаємо, що зоряними детективами грандіозного шоу "Маска" стали Олег Винник, Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменських і Андрій Данилко, а ведучим проекту – Володимир Остапчук.

За результатами голосування зіркових детективів та глядачів гіпершоу "Маска" у номінацію потрапили Лисиця і Троянда. Нагадаємо, що у фінальному голосуванні беруть участь тільки глядачі шоу "Маска". Їхні голоси вирішальні.

Троянда і Лисиця

Фото: телеканал "Україна"

Так, зняти маску довелося Лисиці – саме так вирішили глядачі проекту. Готові посперечатися, що вам і в голову не приходило, хто ховається за цим образом. Весь цей час Лисицею була Олена Шоптенко!

Раніше ми писали, як пройшов другий випуск шоу "Маска", в якому змусили танцювати Андрія Данилка.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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