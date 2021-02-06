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Как прошел третий эфир шоу "Маска": все подробности

Сегодня, 23:14

Проект покинул еще один загадочный участник

Третий выпуск гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" превзошел все ожидания зрителей. Несмотря на то, что на прошлой неделе проект покинул второй загадочный герой, этот выпуск оказался еще более впечатляющим. Все подробности узнайте далее в материале.

Напомним, что звездными детективами грандиозного шоу "Маска" стали Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских, Олег Винник и Андрей Данилко, а ведущим проекта – Владимир Остапчук, который в эту субботу превратился в вампира.

Первой на сцену вышла Лисица, которую мы уже видели в премьерном выпуске "Маски". Звездные детективы снова спорили о том, кто скрывается под рыжим костюмом, и сошлись на мнении, что это TARABAROVA.

Лиса
Фото: телеканал "Украина"

Далее своим фееричным выступлением впечатлило Солнце, исполнив песню "Чортополох". На минуту Оле Поляковой показалось, что это Таисия Повалий, но NK и Андрей Данилко сказали, что за маской Наталья Бужинская.

Солнце
Фото: телеканал "Украина"

Уже знакомая нам Коза еще больше запутала звездных детективов, исполнив композицию, которую сможет спеть далеко не каждый – Yma Sumac – Malambo No. 1.

Коза
Фото: телеканал "Украина"

Огненный Дракон растрогал своим выступлением на сцене шоу "Маска". Он весьма своеобразно спел хит ALEKSEEV – Пьяное солнце, и теперь детективы в неведении – какой известный певец скрывается под этой маской.

Дракон
Фото: телеканал "Украина"

Наступил этап первого голосования в третьем выпуске шоу "Маска" на телеканале "Украина", и в номинацию попала Лиса.

Солнце, Дракон, Лиса и Коза
Фото: телеканал "Украина"

Хрупкая Роза, открывшая вторую часть третьего выпуска продолжает удивлять голосом и захватывать своей фантастической фигурой. В ней детективы "Маски" увидели одну из участниц "НЕАНГЕЛОВ" и Наталью Могилевскую.

Роза
Фото: телеканал "Украина"

Неожиданностью стало очередное выступление Лягушонка - он оказался мальчиком, хотя в первом эфире звездные детективы приняли его за девочку.

Лягушонок
Фото: телеканал "Украина"

Во второй раз Сом невероятно интригует детективов и зрителей гипершоу "Маска". Сегодня с ним попробовали пообщаться на его родном языке, но это не принесло желаемых результатов. А еще он исполнил известный хит группы Depeche Mode – Personal Jesus.

Сом
Фото: телеканал "Украина"

Началось второе голосование, которое определило еще одного номинанта и главного конкурента Лисы. И это оказалась Роза. В третьем этапе судьбу этих двух персонажей решают только зрители. Кто снял маску и покинул проект в третьем эфире, узнайте здесь.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как прошел второй выпуск шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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