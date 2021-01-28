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Олег Винник зізнався, чи спілкуються зіркові учасники "Маски" за лаштунками

Сьогодні, 18:21

Артист також розповів, що завдяки шоу придумав нову пісню

Минулого тижня розсекретили особистість зоряного учасника шоу "Маска", який ховався під маскою кіберпанку Буйвола . У цьому образі замаскувався Олег Винник, який став п'ятим зоряним детективом проєкту. Чи бачать учасники інших знаменитостей за лаштунками шоу і чому DZIDZIO не вдалося вгадати свого колегу – артисти розповіли в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Уже два тижні глядачі гадають, які знаменитості могли сховатися в неймовірних костюмах-масках. І якщо спочатку зіркові детективи були впевнені, що миттєво дізнаються своїх колег, то зараз відверто зізнаються – гра не буде простою ні для кого.

"Вони так закрутили, це неможливо! – каже DZIDZIO. – У мене слух може навіть абсолютний. Але це неможливо, тому що коли учасник спілкується з нами, його голос змінено за допомогою комп'ютера, вони говорять загадками, ще й костюми збивають".

Зіркові детективи шоу "Маска"
Зіркові детективи шоу "Маска"
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Дійсно, за умовами шоу, коли учасники спілкуються із зірковими детективами, їхні голоси змінюють за допомогою комп'ютерної програми. Костюми задумані так, щоб ніхто не міг розгледіти навіть родимку на обличчі виконавця під маскою. І на самому знімальному майданчику дотримуються небувалих заходів секретності, щоб ніхто з учасників випадково не видав свою особистість.

"За лаштунками ніхто нікого не бачить і не чує, там все приховано, – зізнається Олег Винник. – Ти сидиш в маленькій гримерці. У цих костюмах нереально спілкуватися, побачити або почути когось із інших учасників теж неможливо. Складно навіть мікрофон піднести до губ. Але незважаючи на ці нюанси, було дуже цікаво і надихаюче. До мене навіть прийшла пісня! Відразу після зйомок, хоча було вже за північ, поїхав в студію її записувати, адже коли приходить натхнення, спати не хочеться".

Олег Винник
Олег Винник
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

В суботу, 30 січня, о 21:00 глядачі каналу "Україна" побачать другий випуск масштабного загадкового шоу "Маска".

Дивіться подробиці про шоу "Маска" в програмі "Зірковий шлях":

Нагадаємо, Бабка з шоу "Маска" дала першу підказку про себе.

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