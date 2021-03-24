"Вибачте": дочка Анастасії Заворотнюк хоче поїхати з Росії

Дівчина відверто заявила про це на своїй сторінці в Instagram

Анна Заворотнюк, дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, розповіла про бажання втекти з Росії. Своїми думками дівчина поділилася з підписниками на своїй сторінці в Instagram.

"Так захотілося з вами поділитися, пишу в пориві й відразу публікую, навіть редагувати не буду, так чесніше, – пише Анна. – Усе життя мене переслідує бажання кудись втекти, в 17 років я втекла з Москви до Лондона, у 19 – з Лондона до Нью-Йорка, в 23 – назад до Москви. У мене виникають нав'язливі ідеї, що десь мені буде краще, ніж у тому місці, де я зараз".

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

За словами дівчини, нині вона мріє перебратися у тепле місце, де є море або океан.

"Мені чомусь здається, що від цього моя рана у грудях заросте. Але чи добре мені буде там? Я не знаю... а вам деколи хочеться втекти?" – написала дочка Заворотнюк.

Підписники Анни підтримали її у коментарях і поділилися своїм досвідом.

"У мене схожа ситуація. Все життя намагаюся втекти", "Поки ви не полюбите себе і своє життя, вам скрізь буде не комфортно", "Якщо хочеться, значить, треба робити! Щоб потім не шкодувати, що не спробувала!", "Місто не залатає дірку в грудях, у будь-якому місті може бути погано", – пишуть вони у коментарях.

Пізніше дівчина вибачилася за свою емоційність.

Нагадаємо, раніше у Мережі занепокоїлися через зовнішній вигляд чоловіка онкохворий Заворотнюк.

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