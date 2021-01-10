"Віримо в краще": дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про стан хворої зірки

Анна Заворотнюк поділилася свіжими подробицями здоров'я мами

Про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, досі відомо не багато. Нещодавно близький друг зірки серіалу "Моя прекрасна няня" заявив, що її хвороба не розвивається, а тепер про самопочуття акторки розповіла її дочка.

У Instastories Анна Заворотнюк відповіла на питання про те, що зараз зі знаменитою артисткою. Анна зізналася, що Анастасія Заворотнюк все ще важко хвора і продовжує лікування.

Скріншот: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Моя мама дуже тяжко хворіє, але ми лікуємося, віримо в краще, і я дуже сподіваюся, що все переможемо", – відповіла дівчина.

Нагадаємо, що раніше акторка Ольга Прокоф'єва, яка зіграла роль Жанни Аркадіївни в серіалі "Моя прекрасна няня", вперше розповіла, як припинилося її спілкування із Анастасією Заворотнюк.

"Сім'я дала зрозуміти, що вона сама хоче справлятися зі своїми проблемами, тому я не цікавилася, не передавала привіти через подруг, але ми всі переживаємо", – розповіла Прокоф'єва, яка одна з перших дізналася про те, що у Заворотнюк рак.

Нещодавно повідомлялося, що колишній Анастасії Заворотнюк госпіталізований з коронавірусом.

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