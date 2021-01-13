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Як зараз виглядає син онкохворої Анастасії Заворотнюк – фото

Сьогодні, 12:15

Дочка актриси опублікувала фото брата

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк регулярно відповідає на запитання підписників в Instagram, а також розповідає про здоров'я своєї мами . А ось син зірки "Моєї прекрасної няні" Майкл рідкісний гість в соцмережах, але старша сестра вирішила це виправити. Анна опублікувала нове фото брата.

В Instagram підписники поцікавилися, як закінчив школу Майкл. Дочка Заворотнюк відповіла, що не знає і поділилася фото

"Це одному Майклу відомо", – написала Анна.

Майкл народився в шлюбі Анастасії Заворотнюк з підприємцем Дмитром Стрюковим. Йому зараз 20 років. Він вчиться в МДІМВ. Сестра Майкла розповідала, що він дуже любить музику, сам її пише, прекрасно грає на гітарі і пише вірші.

На сторінці Майкла в Instagram є декілька відео.

@mike_zavorotnyuk

@mike_zavorotnyuk

Нагадаємо, нещодавно дочка Анастасії Заворотнюк показала свою нову квартиру в Москві.

Раніше зірка серіалу "Моя прекрасна няня" розповіла, чому припинила спілкуватися з Заворотнюк.

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