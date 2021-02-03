Дочка онкохворої Заворотнюк пояснила, чому приховується інформація про стан акторки
Анна відповіла на найпопулярніше питання про здоров'я мами
Дочка Анастасії Заворотнюк Анна, яка нещодавно змінила імідж , розповіла в InstaStories , чому не розповідає про здоров'я зірки серіалу "Моя прекрасна няня".
Багатьох підписників Анни хвилює, як зараз себе почуває онкохвора Анастасія Заворотнюк. Анна не любить говорити на цю тему і вона вирішила пояснити, чому так ретельно приховується інформація про стан Заворотнюк.
"Тому що це дуже боляче, і я боюся стрясати повітря", – написала дочка Заворотнюк.
Анна зізналася, що молиться, щоб мама скоріше одужала. Також дівчина подякувала тим, хто її підтримує і не задає зайвих питань.
Нагадаємо, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" розповіла, чому перестала спілкуватися з Анастасією Заворотнюк. Також близький друг Заворотнюк розповів про лікування акторки.
Раніше дочка Заворотнюк показала, як зараз виглядає син акторки.
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