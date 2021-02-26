У Мережі стурбовані зовнішнім виглядом чоловіка онкохворої Заворотнюк: "Здав зовсім"

У Instagram з'явилися нові фото Петра Чернишова

Сім'я онкохворий Анастасії Заворотнюк не ділиться новинами про стан актриси , але шанувальники пильно стежать за близькими артистки в надії дізнатися хоч щось. Цього разу в поле зору фанатів зірки серіалу "Моя прекрасна няня" потрапив чоловік Анастасії фігурист Петро Чернишов. Побачивши нові фото фігуриста, шанувальники відзначили, що він виглядає дуже втомленим.

Фігуристка Тетяна Навка опублікувала у себе в Instagram спільні фото з Петром Чернишовим і зізналася, що зараз вони разом знімаються в американському фільмі про фігурне катання. Але фанатів більше цікавила не новина, а зовнішній вигляд чоловіка Анастасії Заворотнюк.

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов і фігуристка Тетяна Навка Фото: instagram.com/tatiana_navka

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов і фігуристка Тетяна Навка Фото: instagram.com/tatiana_navka

Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов і фігуристка Тетяна Навка Фото: instagram.com/tatiana_navka

У коментарях багато написали, що фігурист неважливо виглядає.

"Здав зовсім", "Такий блідий", "Вона виглядає дуже виснаженим", – написали в Мережі.

Раніше в Мережі з'явилося фото, як зараз виглядає син Анастасії Заворотнюк.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися