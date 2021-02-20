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"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

Сьогодні, 17:11

Анна Заворотнюк зізналася, що ходить до психолога

Дочка тяжкохворої Анастасії Заворотнюк зізналася, що ходить до психолога. Анна Заворотнюк, яка раніше розповіла про стан відомої акторки, опублікувала в Instagram емоційне повідомлення, супроводивши його спільним знімком зі своєю зірковою мамою.

На фотографії Анна і Анастасія Заворотнюк відображені в автомобілі. Кадр був зроблений в 2017 році.

Актриса Анастасія Заворотнюк з донькою
Актриса Анастасія Заворотнюк з донькою
Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

25-річна Анна Заворотнюк зізналася, що останні два роки для неї обернулися справжнім випробуванням. Вона не має наміру публічно говорити про свою маму, хоча регулярно отримує запрошення на шоу.

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"Мені набридли журналісти, набридли люди які пишуть мені "у тебе ж все добре, ви вигадали хворобу, досить піаритися", набридли нескінченні запрошення на програми, шоу, набридли пропозиції заплатити мені купу грошей за інтерв'ю. Навіть після своєї відмови, я відчуваю весь цей бруд на собі. Я занадто сильно люблю і поважаю свою маму, щоб розповідати про такі речі", – поділилася дочка Заворотнюк.

Анна також повідомила, що відвідує психолога і намагається "впоратися з цим ударом долі" всіма силами.

"Це мій біль. Мій біль щодня, кожну хвилину зі мною, він нікуди не йде. Величезна діра в грудях... Я займаюся з психологом і намагаюся впоратися з цим ударом долі як можу", – говорить вона.

Раніше ми писали, що після зміни іміджу дочка Анастасії Заворотнюк дуже стала схожа на маму.

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