"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

Анна Заворотнюк зізналася, що ходить до психолога

Дочка тяжкохворої Анастасії Заворотнюк зізналася, що ходить до психолога. Анна Заворотнюк, яка раніше розповіла про стан відомої акторки, опублікувала в Instagram емоційне повідомлення, супроводивши його спільним знімком зі своєю зірковою мамою.

На фотографії Анна і Анастасія Заворотнюк відображені в автомобілі. Кадр був зроблений в 2017 році.

Актриса Анастасія Заворотнюк з донькою Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

25-річна Анна Заворотнюк зізналася, що останні два роки для неї обернулися справжнім випробуванням. Вона не має наміру публічно говорити про свою маму, хоча регулярно отримує запрошення на шоу.

"Мені набридли журналісти, набридли люди які пишуть мені "у тебе ж все добре, ви вигадали хворобу, досить піаритися", набридли нескінченні запрошення на програми, шоу, набридли пропозиції заплатити мені купу грошей за інтерв'ю. Навіть після своєї відмови, я відчуваю весь цей бруд на собі. Я занадто сильно люблю і поважаю свою маму, щоб розповідати про такі речі", – поділилася дочка Заворотнюк.

Анна також повідомила, що відвідує психолога і намагається "впоратися з цим ударом долі" всіма силами.

"Це мій біль. Мій біль щодня, кожну хвилину зі мною, він нікуди не йде. Величезна діра в грудях... Я займаюся з психологом і намагаюся впоратися з цим ударом долі як можу", – говорить вона.

Раніше ми писали, що після зміни іміджу дочка Анастасії Заворотнюк дуже стала схожа на маму.

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