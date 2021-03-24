"Извините": дочь Анастасии Заворотнюк хочет уехать из России

Девушка разоткровенничалась на своей странице в Instagram

Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, рассказала о желании сбежать из России. Своими мыслями девушка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

"Так захотелось с вами поделиться, пишу в порыве и сразу выкладываю, даже редактировать не буду, так честнее всего, – пишет Анна. – Всю жизнь меня преследует желание куда-то сбежать, в 17 лет я сбежала из Москвы в Лондон, в 19 – из Лондона в Нью Йорк, в 23 – обратно в Москву. У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

По словам девушки, в настоящее время она мечтает перебраться в теплое место, где есть море или океан.

"Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастет. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю... а вам порой хочется сбежать?" – написала дочь Заворотнюк.

Подписчики Анны поддержали ее в комментариях и поделились своим опытом.

"У меня похожая ситуация. Всю жизнь пытаюсь сбежать", "Пока вы не полюбите себя и жизнь вашу, вам везде будет не комфортно", "Если хочется, значит надо делать! Чтобы потом не жалеть, что не попробовала!", "Город не залатает дыру в груди, в любом городе может быть плохо", – пишут они в комментариях.

Позже девушка извинилась за свою эмоциональность.

Напомним, ранее в Сети обеспокоены внешним видом мужа онкобольной Заворотнюк.

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