Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Христос Воскрес! Як українські зірки святкують Великдень під час пандемії

Сьогодні, 11:46

Федишин та Руслана хваляться пасками вдома, а Решетнік з сім'єю відпочивають на Мальдівах

Сьогодні православний світ святкує Великдень-2021, і якщо ви – теж, то приєднуємося до привітань! Зірки українського шоу-бізнесу проводять цей день у колі сім'ї, та деякі опинилися далеко від дому. Life Сьогодні дізналися, що на цю Пасху роблять Полякова, Каменських, Зібров, Винник, Решетнік та інші.

Ірина Федишин

Співачка привітала своїх підписників з Великоднем і опублікувала фото у вишиванці. Паски у неї дуже красиві!

, Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Анна Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук не соромиться і постить напівголі фото. Сміливо!

, (@salivanchuk.anna)

Оля Полякова

Королева ночі виклала в профіль торішнє сімейне фото з фейковий пасками і яйцями. У сторіс співачка показала, як вдома з дочками б'є крашанки.

, (@Polyakovamusic)

Лілія Ребрик

Ведуча виклала в соцмережу ось таке тепле фото зі своїм чоловіком Андрієм Диким.

, (@ Liliia.rebrik)

Олег Винник

Співак позує без паски, але це не робить фото менш святковим)

, (Olegg Vynnyk) (@ olegg.vynnyk)

Ольга Сумська

Акторка вперше пофарбувала яйця незвичайним способом і похвалилася результатом в Instagram.

, (@Olgasumska)

Наталя Могилевська

Співачка побажала всім сил та любові. Дякуємо, Наташа!

, (@Nataliya_mogilevskaya)

Віктор Павлик

Віктор Франкович разом із молодою дружиною Катею, якій, до речі, скоро народжувати, святкують Великдень вдома.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

DZIDZIO

Михайло Хома вміє красиво привітати. На Великдень він виклав коротке відео, в якому заспівав веснянку. Обожнюємо!

, DZIDZIO (@dzidzio)

Руслана

Руслана Лижичко написала великий пост, в якому розповіла, що для неї сьогоднішнє свято. А ми звернули увагу на її красиву паску.

, Ruslana (@ ruslana.lyzhychko)

Григорій Решетнік

Відомий ведущий з сім'єю відпочиває на Мальдівах. Екзотичний Великдень з кокосами замість крашанок)

, Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

NK

Настя з Потапом святкують по-сімейному і бажають усім любові.

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Павло Зібров

Співак теж опублікував святкове фото, а в сторіс виклав відео, де всім побажав здоров'я, радості і щастя.

, (@Pavlo_zibrov)

Осадча та Горбунов

Катерина Осадча та Юрій Горбунов, які стануть батьками вдруге, зустріли Великдень в Туреччині. З паскою і яйцями. Все по канону.

, Katya Osadcha (@kosadcha)

Раніше ми розповідали, що у жодному разі не можна робити на Великдень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Найкращі привітання з Великоднем-2021: короткі вірші, побажання та смс З Великоднем: найефектніші картинки, листівки і привітання Великдень-2021: ритуали, обряди, змови на здоров'я і благополуччя
шоу-бізнес Великдень
Реклама

Новини партнерів

Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 10:46Фаново

З Великоднем-2021: короткі привітання у віршах

Сьогодні, 10:25Фаново

Великдень-2021: чого у жодному разі не можна робити і прикмети

Сьогодні, 03:10Фаново

Привітання з Великоднем-2021: найкрасивіші листівки, короткі вірші і проза

Вчора, 20:50Events

Великдень-2021: ритуали, обряди, змови на здоров'я і благополуччя

Вчора, 13:59Фаново

Привітання з прийдешнім Великоднем-2021: листівки і вірші

Вчора, 13:28Зірково

Заміна Лорак? Філіпп Кіркоров зізнався в коханні MARUV

Вчора, 13:15No Stress

Куди поїхати на травневі свята під Києвом – екскурс красивими місцями

Вчора, 11:58Фаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

Вчора, 10:19Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

Вчора, 07:00Фаново

Привітання з 1 Травня: кумедні вірші та проза, найкращі листівки

30 квітняФаново

Вальпургієва ніч: що в жодному разі не можна робити

30 квітняФаново

Привітання з прийдешніми травневими святами в прозі, картинки і листівки

30 квітняЗірково

Полякова заступилася за Лорак і заявила, що Костянтин Меладзе теж пропонував їй інтим

30 квітняСмачно

Лаваш із сиром на багатті: 5 варіантів для пікніка

29 квітняФаново

Страсна п'ятниця-2021: чого не можна робити у цей день

29 квітняЗірково

Олена Кравець зробила каре і помолодшала на 10 років: Психанула, як то кажуть (фото)

Новини партнерів

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Полякова поведала о непристойном предложении Константина Меладзе
Полякова поведала о непристойном предложении Константина Меладзе
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти