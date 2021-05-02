Христос Воскрес! Як українські зірки святкують Великдень під час пандемії

Федишин та Руслана хваляться пасками вдома, а Решетнік з сім'єю відпочивають на Мальдівах

Сьогодні православний світ святкує Великдень-2021, і якщо ви – теж, то приєднуємося до привітань! Зірки українського шоу-бізнесу проводять цей день у колі сім'ї, та деякі опинилися далеко від дому. Life Сьогодні дізналися, що на цю Пасху роблять Полякова, Каменських, Зібров, Винник, Решетнік та інші.

Ірина Федишин

Співачка привітала своїх підписників з Великоднем і опублікувала фото у вишиванці. Паски у неї дуже красиві!

Анна Саліванчук

Акторка Анна Саліванчук не соромиться і постить напівголі фото. Сміливо!

Оля Полякова

Королева ночі виклала в профіль торішнє сімейне фото з фейковий пасками і яйцями. У сторіс співачка показала, як вдома з дочками б'є крашанки.

Лілія Ребрик

Ведуча виклала в соцмережу ось таке тепле фото зі своїм чоловіком Андрієм Диким.

Олег Винник

Співак позує без паски, але це не робить фото менш святковим)

Ольга Сумська

Акторка вперше пофарбувала яйця незвичайним способом і похвалилася результатом в Instagram.

Наталя Могилевська

Співачка побажала всім сил та любові. Дякуємо, Наташа!

Віктор Павлик

Віктор Франкович разом із молодою дружиною Катею, якій, до речі, скоро народжувати, святкують Великдень вдома.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

DZIDZIO

Михайло Хома вміє красиво привітати. На Великдень він виклав коротке відео, в якому заспівав веснянку. Обожнюємо!

Руслана

Руслана Лижичко написала великий пост, в якому розповіла, що для неї сьогоднішнє свято. А ми звернули увагу на її красиву паску.

Григорій Решетнік

Відомий ведущий з сім'єю відпочиває на Мальдівах. Екзотичний Великдень з кокосами замість крашанок)

NK

Настя з Потапом святкують по-сімейному і бажають усім любові.

Павло Зібров

Співак теж опублікував святкове фото, а в сторіс виклав відео, де всім побажав здоров'я, радості і щастя.

Осадча та Горбунов

Катерина Осадча та Юрій Горбунов, які стануть батьками вдруге, зустріли Великдень в Туреччині. З паскою і яйцями. Все по канону.

Раніше ми розповідали, що у жодному разі не можна робити на Великдень.

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