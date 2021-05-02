Осадча та Горбунов вдруге стануть батьками

Для ведучої це третя вагітність – одну дитину вона народила в першому шлюбі, а другу – від Горбунова

Зоряна пара Катя Осадча та Юрій Горбунов знову стануть батьками. Про поповнення в родині ведуча, яку давно підозрювали у вагітності, розповіла в програмі "Світське життя", опублікованій в YouTube.

Першою з селебрітіс, котра помітила округлий живіт Осадчої виявилася Оля Полякова, з якою Катя зустрілася в Туреччині.

"Я так бачу, що теж тебе можу привітати? Чи ти гарно поснідала? Чи мені здається?" – поцікавилася Полякова.

Скріншот з відео

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"Так, ми з Юрою чекаємо на поповнення. Чи не мама-героїня, але багатодітна!" – сказала Осадча.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча одружилися 3 лютого 2017-го. У тому ж році у них народився син Іван. Телеведуча також виховує старшого сина Іллю, якого народила в шлюбі з бізнесменом і народним депутатом Олегом Поліщуком.

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