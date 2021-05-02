Христос Воскрес! Как украинские звезды празднуют Пасху во время пандемии
Федишин и Руслана хвастаются пасками дома, а Решетник с семьей отдыхают на Мальдивах
Сегодня православный мир празднует Пасху-2021, и если вы – тоже, то присоединяемся к поздравлениям! Звезды украинского шоу-бизнеса проводят этот день в кругу семьи, но некоторые оказались вдалеке от дома. Life Сегодня узнали, что на эту Пасху делают Полякова, Каменских, Зибров, Винник, Решетник и другие.
Певица поздравила своих подписчиков с Пасхой и опубликовала фото в вышиванке. Паски у нее очень красивые!
Актриса Анна Саливанчук не скромничает и постит полуобнаженные фото. Смело!
Королева ночи выложила в профиль прошлогоднее семейное фото с фейковыми пасками и яйцами. В сторис певица показала, как дома с дочками бьет крашанки.
Ведущая выложила в соцсеть вот такое теплое фото со своим супругом Андреем Диким.
Певец позирует без паски, но это не делает фото менее праздничным)
Актриса впервые покрасила яйца необычным способом и похвасталась результатом в Instagram.
Певица пожелала всем сил и любви. Спасибо, Наташа!
Виктор Франкович вместе с молодой женой Катей, которой, кстати, скоро рожать, празднуют Пасху дома.
Михаил Хома умеет красиво поздравить. На Пасху он выложил короткое видео, в котором спел веснянку. Обожаем!
Руслана Лыжичко написала большой пост, в котором рассказала, что для нее сегодняшний праздник. А мы обратили внимание на ее красивую паску.
Известный ведущий с семьей отдыхает на Мальдивах. Экзотическая Пасха с кокосами вместо крашанок)
Настя с Потапом празднуют по-семейному и желают всем любви.
Певец тоже опубликовал праздничное фото, а в сторис выложил видео, где всем пожелал здоровья, радости и счастья.
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые станут родителями во второй раз, встретили Пасху в Турции. С паской и яйцами. Все по канону.
Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать на Пасху.
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