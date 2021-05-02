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Христос Воскрес! Как украинские звезды празднуют Пасху во время пандемии

Сегодня, 11:46

Федишин и Руслана хвастаются пасками дома, а Решетник с семьей отдыхают на Мальдивах

Сегодня православный мир празднует Пасху-2021, и если вы – тоже, то присоединяемся к поздравлениям! Звезды украинского шоу-бизнеса проводят этот день в кругу семьи, но некоторые оказались вдалеке от дома. Life Сегодня узнали, что на эту Пасху делают Полякова, Каменских, Зибров, Винник, Решетник и другие.

Ирина Федишин

Певица поздравила своих подписчиков с Пасхой и опубликовала фото в вышиванке. Паски у нее очень красивые!

, Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Анна Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук не скромничает и постит полуобнаженные фото. Смело!

, (@salivanchuk.anna)

Оля Полякова

Королева ночи выложила в профиль прошлогоднее семейное фото с фейковыми пасками и яйцами. В сторис певица показала, как дома с дочками бьет крашанки.

, (@polyakovamusic)

Лилия Ребрик

Ведущая выложила в соцсеть вот такое теплое фото со своим супругом Андреем Диким.

, (@liliia.rebrik)

Олег Винник

Певец позирует без паски, но это не делает фото менее праздничным)

, (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Ольга Сумская

Актриса впервые покрасила яйца необычным способом и похвасталась результатом в Instagram.

, (@olgasumska)

Наталья Могилевская

Певица пожелала всем сил и любви. Спасибо, Наташа!

, (@nataliya_mogilevskaya)

Виктор Павлик

Виктор Франкович вместе с молодой женой Катей, которой, кстати, скоро рожать, празднуют Пасху дома.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

DZIDZIO

Михаил Хома умеет красиво поздравить. На Пасху он выложил короткое видео, в котором спел веснянку. Обожаем!

, DZIDZIO (@dzidzio)

Руслана

Руслана Лыжичко написала большой пост, в котором рассказала, что для нее сегодняшний праздник. А мы обратили внимание на ее красивую паску.

, Ruslana (@ruslana.lyzhychko)

Григорий Решетник

Известный ведущий с семьей отдыхает на Мальдивах. Экзотическая Пасха с кокосами вместо крашанок)

, Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

NK

Настя с Потапом празднуют по-семейному и желают всем любви.

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Павло Зибров

Певец тоже опубликовал праздничное фото, а в сторис выложил видео, где всем пожелал здоровья, радости и счастья.

, (@pavlo_zibrov)

Осадчая и Горбунов

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые станут родителями во второй раз, встретили Пасху в Турции. С паской и яйцами. Все по канону.

, Katya Osadcha (@kosadcha)

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать на Пасху.

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