Христос Воскрес! Как украинские звезды празднуют Пасху во время пандемии

Федишин и Руслана хвастаются пасками дома, а Решетник с семьей отдыхают на Мальдивах

Сегодня православный мир празднует Пасху-2021, и если вы – тоже, то присоединяемся к поздравлениям! Звезды украинского шоу-бизнеса проводят этот день в кругу семьи, но некоторые оказались вдалеке от дома. Life Сегодня узнали, что на эту Пасху делают Полякова, Каменских, Зибров, Винник, Решетник и другие.

Ирина Федишин

Певица поздравила своих подписчиков с Пасхой и опубликовала фото в вышиванке. Паски у нее очень красивые!

Анна Саливанчук

Актриса Анна Саливанчук не скромничает и постит полуобнаженные фото. Смело!

Оля Полякова

Королева ночи выложила в профиль прошлогоднее семейное фото с фейковыми пасками и яйцами. В сторис певица показала, как дома с дочками бьет крашанки.

Лилия Ребрик

Ведущая выложила в соцсеть вот такое теплое фото со своим супругом Андреем Диким.

Олег Винник

Певец позирует без паски, но это не делает фото менее праздничным)

Ольга Сумская

Актриса впервые покрасила яйца необычным способом и похвасталась результатом в Instagram.

Наталья Могилевская

Певица пожелала всем сил и любви. Спасибо, Наташа!

Виктор Павлик

Виктор Франкович вместе с молодой женой Катей, которой, кстати, скоро рожать, празднуют Пасху дома.

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

DZIDZIO

Михаил Хома умеет красиво поздравить. На Пасху он выложил короткое видео, в котором спел веснянку. Обожаем!

Руслана

Руслана Лыжичко написала большой пост, в котором рассказала, что для нее сегодняшний праздник. А мы обратили внимание на ее красивую паску.

Григорий Решетник

Известный ведущий с семьей отдыхает на Мальдивах. Экзотическая Пасха с кокосами вместо крашанок)

NK

Настя с Потапом празднуют по-семейному и желают всем любви.

Павло Зибров

Певец тоже опубликовал праздничное фото, а в сторис выложил видео, где всем пожелал здоровья, радости и счастья.

Осадчая и Горбунов

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые станут родителями во второй раз, встретили Пасху в Турции. С паской и яйцами. Все по канону.

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать на Пасху.

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