Джессіка про Холостяка: Всі були в шоці, якою мене показали в шоу

Учасниця реаліті зізналася, що у глядачів склалося неправильне враження про неї. У реальному житті, за словами дівчини, вона зовсім інша

Джессіка Чегі Фото: instagram.com/antoniajessica

Глядачі проєкту "Холостяк-11" звикли бачити Джесіку Чегі наполегливою і впевненою в собі – здається, ніби заради своєї мети красуня піде по головах і ніщо не зможе її зупинити.

Як виявилося, за "залізною бронею" учасниці ховається тендітна і вразлива дівчина. Про це заявила сама Джессіка в своєму Instagram. Дівчина зізналася, що багато друзів просто не впізнали її в шоу.

"Тримати зовнішню впевненість не так важко, як підтримувати її баланс всередині. Коли я йшла на проєкт, я розуміла, що це не те місце, де потрібно показувати свою слабкість серед інших учасниць. Але ця впевненість, яку мені довелося завжди тримати при собі, аби не піддаватися негативу, створила мені образ дуже сильної і незалежної. Всі люди, які мене знають особисто, були в шоці від того, якою мене показали", – зізналася Чегі.

Джессіка Чегі Фото: instagram.com/antoniajessica

Джессіка назвала себе "тендітною, невпевненою дівчиною", яка хоче відчувати себе слабкою поряд зі своїм чоловіком. Також Чегі зізналася, що у свої 25 років вона пройшла через "велику кількість труднощів".

"І той факт, що я не плачу за будь-якої складної ситуації, не означає, що я жорстока. Просто життя навчило мене завжди вставати, скільки разів би я не впала", – поділилася Джессіка.

Раніше ми повідомляли, хто залищив шоу "Холостяк-11" в дев'ятому випуску.

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