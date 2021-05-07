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Учасниця Холостяка-11 жорстко розкритикувала постшоу Як вийти заміж. Дівчину вирізали з ефіру

Сьогодні, 15:15

За словами 23-річної чемпіонки з бігу Даші, на зйомках програми її намагалися вивести на емоції, але безуспішно. У результаті дівчину і зовсім прибрали з ефіру

Даша Ставніча розкритикувала постшоу "Як вийти заміж"
Даша Ставніча розкритикувала постшоу "Як вийти заміж"
Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Учасниця 11 сезону проекту "Холостяк" Даша Ставнича, несподівані факти про яку ми називали раніше, висловила обурення стосовно постшоу "Як вийти заміж". За словами дівчини, інші учасники намагалися спровокувати її на емоції, але їм це не вдалося. Як виявилося потім, Дашу вирізали з програми, про що вона розповіла своїм підписникам.

У Instastories Даша Ставнича повідомила, що витратила цілий день на зйомку, яка навіть не вийшла в ефір.

"Обожнюю. Те почуття, коли ти витрачаєш цілий день на зйомку, жертвуєш своїм часом. Зйомка триває багато часу, псують нерви! Цього разу вони намагалися вивести на емоції, але не виходило. Тому цього навіть не було в ефірі. Ляскаю. А тебе просто вирізують з ефірів", – написала Даша.

Потім учасниця записала відео, в якому з іронією відзначила, що більше не ведеться на провокації.

Даша Ставніча про постшоу "Як вийти заміж"
Відео: instagram.com/stavnicha_dasha

У пості Даша Ставнича підсумувала, що негативно ставиться до програми "Як вийти заміж". Підписники поцікавилися, чи заплатили Даші за витрачений на зйомку час. Дівчина відповіла, що їм не платять за це.

Раніше Анна Богдан з "Холостяка-11" різко відреагувала на критику хейтерів.

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провокація шоу чемпіонка Холостяк 11
Джерело: instagram.com/stavnicha_dasha
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