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Надін з Холостяка відсвяткувала день народження з екссуперницями в шоу і учасниками Холостячки (відео)

Сьогодні, 18:58

Надін Медведчук влаштувала гучну вечірку в Києві

Блогерка Надін Медведчук, яка зізналася, що її пов'язує з Євгеном Ковтуненком з "Холостячки", влаштувала гучну вечірку в Києві з нагоди свого дня народження.

На свято вона покликала багатьох учасників "Холостячки", а також своїх колишніх суперниць в шоу "Холостяк" – і це незважаючи на те, що на проєкті стосунки у дівчат були досить напружені.

Вечірка на честь дня народженні Надін
Відео: instagram.com/nadin5_

На вечірці танцювали і веселилися учасники "Холостячки": Олексій Тригубенко, Євген Ковтуненко, Андрій Рибак та Ілля Рибальченко. З ними на танцполі смалили учасниці "Холостяка-11": Олександра Миколюк, Христина Пустовар, Вікторія Завгородня, Тетяна Шевцова, Дар'я Ставнича та інші.

Учасники "Холостячки"
Відео: instagram.com/nadin5_

Свято відбувалися в одному зі столичних закладів. За словами гостей, перед вечіркою всі вони мали здати тест на COVID-19 і отримати негативний результат.

Нагадаємо, Надін залишила "Холостяк-11" в третьому випуску шоу.

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