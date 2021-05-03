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Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

Сегодня, 20:39

У актрисы было двойное свидание с Эллертом, Рыбаком и его девушкой

Ксения Мишина упорно молчит о том, что произошло между ней и Александром Эллертом. То актриса удаляет все фото с любимым, то они снова постят совместные снимки и видео, а теперь вообще пошли на двойное свидание с другим участником "Холостячки". Не понимаете, что происходит? Мы тоже!

Напомним, что Андрей Рыбак покинул проект еще до финала. На пост-шоу он признался, что до "Холостячки" он встречался с некой Алиной, а потом влюбился в Мишину.

Андрей Рыбак и Алина
Фото: instagram.com/rybak_sydney

Девушка же говорила, что до проекта они с Андреем виделись всего четыре раза и у них было только одно свидание. Чувства появились позже, когда проект уже шел. По словам Алины, если бы они начали встречаться раньше, то об участии Рыбака в шоу и не шло бы речи. Охотно верим!

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В сторис у Ксении Мишиной есть видео, на которых можно заметить, что она не только снова проводит время с Александром Эллертом. К ним присоединились Андрей и Алина. Вот так поворот.

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

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Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Все четверо отдыхают в Одессе и, похоже, им очень весело. Можно сказать, что Мишина в хороших отношениях с Рыбаком?

Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua
Фото: instagram.com/stories/misha.k.ua

Напомним, что ранее Андрея Рыбака из "Холостячки" обвинили в неискренности из-за видео, где он целуется с девушкой.

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