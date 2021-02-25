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Рибака з "Холостячки" звинуватили в нещирості через відео, де він цілується з дівчиною

Сьогодні, 12:14

Багато підписників Андрія розкритикували його нову публікацію

Радіоведучий і учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак не сумує стосовно того, що покинув проєкт до фіналу і не став обранцем Ксенії Мішиної. А все тому, що у нього ще до реаліті з'явилася дівчина Аліна, з якої після закінчення "Холостячки" він почав зустрічатися. Про неї Андрій, до речі, згадував і під час зйомок проєкту.

В Instagram Рибак опублікував романтичне відео з Аліною, на якому вони цілуються, стоячи в морських хвилях. Але підписникам цей ролик не сподобався. Багатьом здалося, що Андрій байдужий до обраниці.

(@Rybak_sydney)

"Так безглуздо виглядає. Людина, коли любить, вона хоче обіймати двома руками, дивитися в очі коханої, а тут одна рука висить, погляд не на дівчину, а кудись у далечінь", "Вона його любить, а він її ні", "Немає щирості почуттів" , "Хоч би обняв, немає пристрасті", "Все так награно", – пишуть у коментарях.

Скріншот: instagram.com/rybak_sydney

Нагадаємо, дівчина Андрія Рибака прокоментувала його участь в "Холостячці".

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Ксенія Мішина Холостячка
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