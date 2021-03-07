Аліна Гросу підтвердила новий роман і заговорила про весілля
Співачка з'явилася на публіці разом із Романом Полянським
В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Аліна Гросу, яка шокувала своєю появою на шоу "Маска", розповіла про дружбу із Романом Полянським. Багато шанувальників співачки впевнені, що її з актором пов'язують романтичні стосунки.
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Напередодні Гросу і Полянський вперше з'явилися на публіці разом. І хоча офіційно свої стосунки вони не підтвердили, співачка вже заговорила про весілля.
"Я ще не говорила, що він мій хлопець. Як заміж виходитиму, тоді і скажу", – сказала Гросу в програмі "Світське життя", опублікованій в YouTube.
Роман Полянський – російський актор. Аліна розповіла, що він потроху вивчає українську мову і остаточно переїхав до Києва.
Нові стосунки Гросу не поспішає оголошувати, оскільки не хоче, щоб повторилася історія, як з її ексчоловіком.
"Я не хочу поспішати. Я так знайомила всіх із чоловіком. Говорила, ось це він мій, а що з цього вийшло? Я тепер так не хочу. Хочу показати людину і сказати, ось це моя людина, або вже навіть з дітьми, якщо це батько моїх дітей. Щоб тоді все вже було зрозуміло", – заявила артистка.
Зі своїм колишнім чоловіком Аліна Гросу прожила після весілля всього півроку – пара одружилася влітку 2019 року, а вже до зими розійшлася. Нещодавно Олександр вперше прокоментував розлучення зі співачкою.
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