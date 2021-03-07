Аліна Гросу підтвердила новий роман і заговорила про весілля

Співачка з'явилася на публіці разом із Романом Полянським

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Аліна Гросу, яка шокувала своєю появою на шоу "Маска", розповіла про дружбу із Романом Полянським. Багато шанувальників співачки впевнені, що її з актором пов'язують романтичні стосунки.

Поспішаємо нагадати, що у же завтра ми будемо святкувати 8 Березня. Встигніть підготуватися до свята і обрати найкращі подарунки для близьких і рідних жінок. У цьому вам допоможе календар свят 2021.

Напередодні Гросу і Полянський вперше з'явилися на публіці разом. І хоча офіційно свої стосунки вони не підтвердили, співачка вже заговорила про весілля.

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я ще не говорила, що він мій хлопець. Як заміж виходитиму, тоді і скажу", – сказала Гросу в програмі "Світське життя", опублікованій в YouTube.

Роман Полянський – російський актор. Аліна розповіла, що він потроху вивчає українську мову і остаточно переїхав до Києва.

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Нові стосунки Гросу не поспішає оголошувати, оскільки не хоче, щоб повторилася історія, як з її ексчоловіком.

"Я не хочу поспішати. Я так знайомила всіх із чоловіком. Говорила, ось це він мій, а що з цього вийшло? Я тепер так не хочу. Хочу показати людину і сказати, ось це моя людина, або вже навіть з дітьми, якщо це батько моїх дітей. Щоб тоді все вже було зрозуміло", – заявила артистка.

Зі своїм колишнім чоловіком Аліна Гросу прожила після весілля всього півроку – пара одружилася влітку 2019 року, а вже до зими розійшлася. Нещодавно Олександр вперше прокоментував розлучення зі співачкою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися