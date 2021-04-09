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Яким ми запам'ятаємо принца Філіпа: 10 фото

Сьогодні, 16:20

Зі смертю герцога Единбурзького пішла ціла епоха

9 квітня на 100-му році життя помер принц Філіп. Він був перший, хто присягнув королеві Єлизаветі II, коли та посіла трон, і прожив з нею в шлюбі 74 роки.

Відомо, що герцог Единбурзький помер в Віндзорському замку. У березні він був госпіталізований, а після переніс операцію на серці.

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

Все своє життя він присвятив дружині – одного разу Філіп присягнув не тільки любити свою дружину, але й служити короні.

Принц Філіп і Елизавета ІІ
Принц Філіп і Елизавета ІІ
Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II, принц Філіпп та їхні діти
Королева Єлизавета II, принц Філіпп та їхні діти
Фото: Getty Images

Юний Філіп вчився у Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті. Саме там він познайомився з майбутньою дружиною.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп
Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп
Фото: Getty Images

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Філіп зробив Єлизаветі пропозицію на березі озера в сімейному маєтку Балморал з кільцем, інкрустованим діамантами від тіари його матері.

Весілля принца Філіпа і Єлизавети II
Весілля принца Філіпа і Єлизавети II
Фото: Getty Images

"Повна і беззастережна закоханість робить всі особисті проблеми і навіть світ дрібними", – вважав принц Філіп.

Принц Філіп
Принц Філіп
Фото: Getty Images

До слова, раптове сходження Єлизавети на престол фактично поклало кінець морській кар'єрі Філіпа.

Принц Філіп та Єлизавета ІІ
Принц Філіп та Єлизавета ІІ
Фото: Getty Images

В інтерв'ю для ITV, присвяченому його 90-річчю, Філіп зізнався, що розчарований тим, що покинув все це.

Принц Філіп, його син принц Чарльз і принцеса Діана
Принц Філіп, його син принц Чарльз і принцеса Діана
Фото: Getty Images

"Мене тільки що підвищили до командира, і річ у тім, що найцікавіша частина моєї військово-морської кар'єри тільки починалася".

Принц Філіп і королева Єлизавета II
Принц Філіп і королева Єлизавета II
Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон з принцом Філіпом
Кейт Міддлтон з принцом Філіпом
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Раніше ми розповідали історію кохання королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

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