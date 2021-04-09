Яким ми запам'ятаємо принца Філіпа: 10 фото
Зі смертю герцога Единбурзького пішла ціла епоха
9 квітня на 100-му році життя помер принц Філіп. Він був перший, хто присягнув королеві Єлизаветі II, коли та посіла трон, і прожив з нею в шлюбі 74 роки.
Відомо, що герцог Единбурзький помер в Віндзорському замку. У березні він був госпіталізований, а після переніс операцію на серці.
Все своє життя він присвятив дружині – одного разу Філіп присягнув не тільки любити свою дружину, але й служити короні.
Юний Філіп вчився у Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті. Саме там він познайомився з майбутньою дружиною.
Філіп зробив Єлизаветі пропозицію на березі озера в сімейному маєтку Балморал з кільцем, інкрустованим діамантами від тіари його матері.
До слова, раптове сходження Єлизавети на престол фактично поклало кінець морській кар'єрі Філіпа.
В інтерв'ю для ITV, присвяченому його 90-річчю, Філіп зізнався, що розчарований тим, що покинув все це.
"Мене тільки що підвищили до командира, і річ у тім, що найцікавіша частина моєї військово-морської кар'єри тільки починалася".
Раніше ми розповідали історію кохання королеви Єлизавети II та принца Філіпа.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше