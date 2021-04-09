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73 роки разом: п'ять цитат Єлизавети II про принца Філіпа

Сьогодні, 17:45

9 квітня Її Величність втратила свого вірного чоловіка

У листопаді цього року шлюбу королеви Єлизавети II та принца Філіпа мало бути 74 роки. Але герцог Единбурзький не дожив до цієї дати.

Ми вже розповідали історію кохання королівського подружжя, а в цьому матеріалі зібрали цитати Її Величності про чоловіка, який заради неї пожертвував своєю кар'єрою.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп
Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп
Фото: Getty Images

Про шлюб

"Секрет щасливого шлюбу в тому, щоб мати різні інтереси".

Королева Єлизавета II і принц Філіпп в день весілля
Королева Єлизавета II і принц Філіпп в день весілля
Фото: Getty Images

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Знову про шлюб

"Якщо мене запитають, що я думаю про сімейне життя після 25 років шлюбу, я можу відповісти так само просто і переконливо, що я за це".

Принц Філіп та Єлизавета II в молодості
Принц Філіп та Єлизавета II в молодості
Фото: Getty Images

Про підтримку

"Протягом цих років в якості вашої королеви підтримка моєї сім'ї протягом поколінь була безмірною... Протягом усього цього він (принц Філіп – Ред.) був постійною силою і провідником".

Єлизавета II з принцом Філіпом
Єлизавета II з принцом Філіпом
Фото: Getty Images

Про відставку Філіпа

"Навіть принц Філіп вирішив, що пора трохи зменшити оберти,"зробивши свою справу", як він висловився. Але я знаю, що його підтримка і унікальне почуття гумору залишаться такими ж сильними, як і раніше".

Королева Єлизавета II і принц Філіп
Королева Єлизавета II і принц Філіп
Фото: Getty Images

І ще раз про шлюб

"Коли ми одружилися, я не думаю, що була така річ, як платиновий ювілей, вони не знали, що ми протримаємося так довго".

Раніше стало відомо, як поховають чоловіка Єлизавети II принца Філіпа.

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