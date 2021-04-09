73 роки разом: п'ять цитат Єлизавети II про принца Філіпа
9 квітня Її Величність втратила свого вірного чоловіка
У листопаді цього року шлюбу королеви Єлизавети II та принца Філіпа мало бути 74 роки. Але герцог Единбурзький не дожив до цієї дати.
Ми вже розповідали історію кохання королівського подружжя, а в цьому матеріалі зібрали цитати Її Величності про чоловіка, який заради неї пожертвував своєю кар'єрою.
Про шлюб
Знову про шлюб
Про підтримку
Про відставку Філіпа
І ще раз про шлюб
Раніше стало відомо, як поховають чоловіка Єлизавети II принца Філіпа.
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