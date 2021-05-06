Гурт Go_A про останні дні перед Євробаченням-2021, хейтерів і скандал навколо Шума

Артисти дали велике інтерв'ю, в якому відреагували на критику хейтерів. Також гурт розповів про кілька сценаріїв "Євробачення-2021", до яких всі готуються

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Зовсім скоро український гурт Go_A вирушить в Роттердам на "Євробачення-2021" і виступить в першому півфіналі. Тим часом днями ставки букмекерів оновилися і тепер Україна піднялася на кілька позицій вгору. Зараз українські артисти продовжують активну підготовку. І про те, як проходять останні дні перед міжнародним конкурсом, а також про критику з боку хейтерів Go_A розповіли в програмі "Новий день" На Радіо НВ.

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Про кілька сценаріїв "Євробачення"

Катерина Павленко розповіла, що вони готуються до кількох сценаріїв. Перший – вони поїдуть в Роттердам і виступлять наживо, а другий – заздалегідь записане відео з їхнім виступом транслюватимуть, якщо Україна опиниться в червоній зоні.

"Цього року кожна країна-учасниця відправляє резервне відео, яке буде вмикатися у випадку, якщо щось піде не за планом. Ми вже знаємо, декілька країн відмовилися приїжджати, вони вже заявили, що будуть брати участь тільки онлайн; а ми сподіваємося все-таки, що ми поїдемо до Роттердама", – сказала Катерина Павленко.

При цьому, до відео були спеціальні вимоги. Go_A повинні були зняти кілька дублів в той час, як за процесом стежили спостерігачі по скайпу. За годину гурт повинен була передивитися зняті варіанти, обрати найкращий і відправити на "Євробачення".

Представники України на "Євробаченні" – група Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Про перший концерт в Києві та несподівану популярність

До того як в Києві почався карантин, під час якого артисти не могли виступати, Go_A встигли виступити на столичному Даринку на святі Масляної. Але до моменту Нацвідбору на "Євробачення" Go_A вже була знайома широкій аудиторії.

"Ти виходиш, а там стільки людей стоїть і ти: о, точно, це ж тепер буде отак! І дуже дивно, бо я люблю послухати інших музикантів перед своїм виступом, я просто приїхала раніше на концерт, стояла і слухала музику, почали всі підходити, фотографуватися і я така думаю: та що ж це таке?! А потім усвідомлюю, що дуже багато людей на нас прийшли і думаю: ладно, піду до гримерки готуватися. Ми не звикли до такого і досі дивуємося", – прокоментувала Екатрина Павленко їхню популярність.

Go_A Фото: Instagram

Чи потрібен український фольклор на "Євробаченні"?

У своїй творчості Go_A об'єднали сучасну електронну музику, незвичайні українські інструменти, вокал і навіть африканські барабани. Освоїти деякі з інструментів, на яких грають артисти, досить непросто. Але саме таке звучання принесло гурту ексклюзивність та унікальність. Разом з тим Go_A зізналися, що їм ставили багато питань про те, чи потрібна українська пісня на міжнародному конкурсі.

"Українці проголосували за нас, значить українцям цікаво нас відправити на Євробачення. А зараз поїдемо і на Європі перевіримо, наскільки актуальною може бути українська музика у світі, адже ми зараз отримуємо дуже багато позитивних відгуків. І якщо в Європі дуже багато європейської музики, то такої як у нас вони ще не чули, тому це викликає у них підвищений інтерес", – розповіли Go_A.

Go_A з птахом в кліпі "Шум" Фото: Скріншот з YouTube

Про хейтерів і критику пісні "Шум"

Після того як Go_A презентували фінальну версію пісні "Шум" для "Євробачення", її розкритикували в Мережі. У відповідь на це учасник гурту, Тарас Шевченко, пожартував, що вони вже обдумують випуск футболок з хештегом "#вернітьпершуверсію". Насправді ж зміни в треку пов'язані з умовами "Євробачення", оскільки трек повинен бути не довше, ніж три хвилини. Коли артисти дізналися, що будуть їхати в Роттердам, їхні слухачі теж почали пропонувати свої варіанти, як скоротити пісню до трьох хвилин.

"Але ми подумали, що навіщо щось прибирати, якщо можна навпаки щось додати? Тобто ми вирішили трішки розширити всю цю історію, зробити такий собі сіквел, і власне, якщо в першому епізоді Шуму в нас є одна ідея, одна думка, яку ми доносимо, ми закликаємо весну, ми закликаємо всіх підійти більш свідомо до питання карантину, що навіть під час карантину можна збиратися, можна танцювати, ми це показали. А друга частина пісні – це вже весна прийшла, саме час подивитися навкруги і подумати, що ми можемо зробити для того, щоб світ став кращим", – поділився Тарас Шевченко.

Раніше співачка Alyosha побажала Go_А, щоб особливий сенс їхньої пісні для "Євробачення" був почутий.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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