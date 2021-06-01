Фото, яке доводить, що Сергій Бабкін – це Віктор Цой
Співак опублікував архівне фото, на якому він дуже схожий на іншого відомого музиканта
Сергій Бабкін, якому потрібна ще одна операція на очах, поділився зі своїми фоловерами архівними фото, зробленими на початку кар'єри гурту 5'Nizza. На знімку музикант порівняв себе з Віктором Цоєм. Маємо зазначити, що вони дійсно дуже схожі.
У пості, опублікованому в Instagram-профілі Сергія, є два фото: чорно-біле і кольорове. Разом із ним знявся і його колега по гурту – Андрій Запорожець.
"Легендарна зустріч, про яку не знає ніхто", – підписав публікацію Бабкін.
При цьому Андрія Запорожця артист порівняв з фронтменом американської групи U2 – Боно. Що ж, вийшло дуже правдоподібно. Хоча хтось із підписників Бабкіна зазначив, що хлопці все ж дуже схожі на гурт 5'Nizza:
- "Дуже схожі на хлопців з 5'Nizza"
- "Щось вони на П'ятницю схожі"
- "Непогано"
- "Це прекрасно!"
Дует 5'Nizza був утворений 2000 року Сергієм Бабкіним та Андрієм Запорожцем в Харкові. За сім років існування гурту артисти записали два повноформатних альбоми. У 2015 році музиканти возз'єдналися та в 2017-му випустили третій альбом, під назвою "КУ".
Після возз'єднання 5'Nizza зіграли кілька концертів в Росії, незважаючи на анексію Криму в 2014-му, що викликало осуд з боку їхніх українських шанувальників. Сергій Бабкін тоді заявив, що не грає в Кремлі і не співає для російських чиновників.
Дивіться інтерв'ю дружини Сергія – Сніжани Бабкіної, в якому вона розповідає про його зради:
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