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Фото, яке доводить, що Сергій Бабкін – це Віктор Цой

Сьогодні, 09:55

Співак опублікував архівне фото, на якому він дуже схожий на іншого відомого музиканта

Сергій Бабкін/Віктор Цой
Сергій Бабкін/Віктор Цой
Фото: instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін, якому потрібна ще одна операція на очах, поділився зі своїми фоловерами архівними фото, зробленими на початку кар'єри гурту 5'Nizza. На знімку музикант порівняв себе з Віктором Цоєм. Маємо зазначити, що вони дійсно дуже схожі.

У пості, опублікованому в Instagram-профілі Сергія, є два фото: чорно-біле і кольорове. Разом із ним знявся і його колега по гурту – Андрій Запорожець.

"Легендарна зустріч, про яку не знає ніхто", – підписав публікацію Бабкін.

, Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@Babkin_official)

При цьому Андрія Запорожця артист порівняв з фронтменом американської групи U2 – Боно. Що ж, вийшло дуже правдоподібно. Хоча хтось із підписників Бабкіна зазначив, що хлопці все ж дуже схожі на гурт 5'Nizza:

  • "Дуже схожі на хлопців з 5'Nizza"
  • "Щось вони на П'ятницю схожі"
  • "Непогано"
  • "Це прекрасно!"
Скріншот: instagram.com/babkin_official

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Скріншот: instagram.com/babkin_official

Дует 5'Nizza був утворений 2000 року Сергієм Бабкіним та Андрієм Запорожцем в Харкові. За сім років існування гурту артисти записали два повноформатних альбоми. У 2015 році музиканти возз'єдналися та в 2017-му випустили третій альбом, під назвою "КУ".

Після возз'єднання 5'Nizza зіграли кілька концертів в Росії, незважаючи на анексію Криму в 2014-му, що викликало осуд з боку їхніх українських шанувальників. Сергій Бабкін тоді заявив, що не грає в Кремлі і не співає для російських чиновників.

Дивіться інтерв'ю дружини Сергія – Сніжани Бабкіної, в якому вона розповідає про його зради:

Раніше ми також писали, що Сергій Бабкін показав перше фото без окулярів після операції.

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