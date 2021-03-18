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Бабкін прокоментував скандальне інтерв'ю дружини про його зради: "Усе сталося раптово!"

Сьогодні, 19:15

Артист відреагував на резонансне інтерв'ю Сніжани Бабкіної

Музикант Сергій Бабкін, який раніше розсекретив вартість операції на очах, прокоментував сенсаційне зізнання своєї дружини. Нещодавно Сніжана Бабкіна дала інтерв'ю, в якому розповіла про зради чоловіка. Виявилося, що артист зрадив їй з більше ніж сотнею жінок. Тепер Сергій вирішив самостійно публічно відреагувати на те, що сталося.

У своєму новому пості в Instagram Сергій Бабкін зізнався, що не шкодує про розсекречені деталі їхнього особистого життя.

Сергій і Сніжана Бабкіни
Сергій і Сніжана Бабкіни
Фото: instagram.com/babkin_official

"Ця ситуація змінила наше життя. Чітко визначивши межу між До і Після. Між минулим і Майбутнім.
І якщо у нас вийшло не втекти від проблеми, а заглянувши глибоко всередину, розв'язати її, Вірю, що і в інших це вийде. Бабкін завжди максимально відкритий з вами! Переконаний, що роблю все правильно. Інтерв'ю не було заздалегідь сплановано! Усе сталося раптово!" – написав Сергій Бабкін.

Артист загадково додав, що всі випадковості не випадкові. При цьому він скоро випустить новий трек із багатозначною назвою "Вона знає".

Раніше Сергій Бабкін переніс другу операцію на очах в Австрії.

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