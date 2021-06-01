Фото, которое доказывает, что Сергей Бабкин – это Виктор Цой
Певец опубликовал архивное фото, на котором он очень похож на другого известного музыканта
Сергей Бабкин, которому нужна еще одна операция на глазах, поделился со своими фолловерами архивными фото, сделанными в начале карьеры группы 5’Nizza. На снимке музыкант сравнил себя с Виктором Цоем. Должны заметить, что они действительно очень похожи.
В посте, опубликованном в Instagram-профиле Сергея, есть два фото: черно-белое и цветное. Вместе с ним запечатлен его коллега по группе – Андрей Запорожец.
"Легендарная встреча, о которой не знает никто", – подписал публикацию Бабкин.
При этом Андрея Запорожца артист сравнил с фронтменом американской группы U2 – Боно. Что ж, получилось очень правдоподобно. Хотя кто-то из подписчиков Бабкина отметил, что парни все же очень похожи на группу 5’Nizza:
- "Очень похожи на ребят из 5’Nizza"
- "Чет они на Пятницу смахивают"
- "Неплохо"
- "Это прекрасно!"
Дуэт 5’Nizza был образован в 2000 году Сергеем Бабкиным и Андреем Запорожцем в Харькове. За семь лет существования группы артисты записали два полноформатных альбома. В 2015 году музыканты воссоединились и в 2017-м выпустили третий альбом, под названием "КУ".
После воссоединения 5’Nizza сыграли несколько концертов в России, несмотря на аннексию Крыма в 2014-м, что вызвало осуждение со стороны их украинских поклонников. Сергей Бабкин тогда заявил, что не играет в Кремле и не поет для российских чиновников.
Смотрите интервью супруги Сергея – Снежаны Бабкиной, в котором она рассказывает о его изменах:
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