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Фото, которое доказывает, что Сергей Бабкин – это Виктор Цой

Сегодня, 09:55

Певец опубликовал архивное фото, на котором он очень похож на другого известного музыканта

Сергей Бабкин/Виктор Цой
Сергей Бабкин/Виктор Цой
Фото: instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин, которому нужна еще одна операция на глазах, поделился со своими фолловерами архивными фото, сделанными в начале карьеры группы 5’Nizza. На снимке музыкант сравнил себя с Виктором Цоем. Должны заметить, что они действительно очень похожи.

В посте, опубликованном в Instagram-профиле Сергея, есть два фото: черно-белое и цветное. Вместе с ним запечатлен его коллега по группе – Андрей Запорожец.

"Легендарная встреча, о которой не знает никто", – подписал публикацию Бабкин.

, Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

При этом Андрея Запорожца артист сравнил с фронтменом американской группы U2 – Боно. Что ж, получилось очень правдоподобно. Хотя кто-то из подписчиков Бабкина отметил, что парни все же очень похожи на группу 5’Nizza:

  • "Очень похожи на ребят из 5’Nizza"
  • "Чет они на Пятницу смахивают"
  • "Неплохо"
  • "Это прекрасно!"
Скриншот: instagram.com/babkin_official

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Скриншот: instagram.com/babkin_official

Дуэт 5’Nizza был образован в 2000 году Сергеем Бабкиным и Андреем Запорожцем в Харькове. За семь лет существования группы артисты записали два полноформатных альбома. В 2015 году музыканты воссоединились и в 2017-м выпустили третий альбом, под названием "КУ".

После воссоединения 5’Nizza сыграли несколько концертов в России, несмотря на аннексию Крыма в 2014-м, что вызвало осуждение со стороны их украинских поклонников. Сергей Бабкин тогда заявил, что не играет в Кремле и не поет для российских чиновников.

Смотрите интервью супруги Сергея – Снежаны Бабкиной, в котором она рассказывает о его изменах:

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