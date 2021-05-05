Молодший син Сергія Бабкіна підростає копією тата. Ми порівняли фото

Сергій Бабкін вперше показав обличчя молодшого сина. Шанувальники зазначили, що Єлисей дуже схожий на батька

Співак Сергій Бабкін і його дружина Сніжана стали батьками два роки тому . Хоч пара часто публікує сімейні фото, але ось обличчя молодшого сина Бабкін не поспішали показувати шанувальникам. Так було до сьогоднішнього дня. Співак поділився кумедним фото сина в Instagram, вперше показавши його обличчя.

"Лис", – коротко підписав знімок артист.

Сергій Бабкін з молодшим сином Фото: instagram.com/babkin_official

На опублікованому фото Сергій та Єлисей кривляються.

Шанувальники відразу зазначили, що малюк дуже схожий на свого зіркового батька.

"Міні копія тата"

"Батьків"

"Батьків ксерокс. Класні"

Щоб точно побачити схожість, варто подивитися на дитяче фото Сергія Бабкіна. Ми знайшли в Мережі, як виглядав співак в дитинстві.

Сергій Бабкін в дитинстві і Єлисей Фото: instagram.com/babkin_official, viva.ua

Раніше Сергій Бабкін розповів про талант своєї дочки.

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