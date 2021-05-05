Молодший син Сергія Бабкіна підростає копією тата. Ми порівняли фото
Сергій Бабкін вперше показав обличчя молодшого сина. Шанувальники зазначили, що Єлисей дуже схожий на батька
Співак Сергій Бабкін і його дружина Сніжана стали батьками два роки тому . Хоч пара часто публікує сімейні фото, але ось обличчя молодшого сина Бабкін не поспішали показувати шанувальникам. Так було до сьогоднішнього дня. Співак поділився кумедним фото сина в Instagram, вперше показавши його обличчя.
"Лис", – коротко підписав знімок артист.
На опублікованому фото Сергій та Єлисей кривляються.
Шанувальники відразу зазначили, що малюк дуже схожий на свого зіркового батька.
- "Міні копія тата"
- "Батьків"
- "Батьків ксерокс. Класні"
Щоб точно побачити схожість, варто подивитися на дитяче фото Сергія Бабкіна. Ми знайшли в Мережі, як виглядав співак в дитинстві.
Раніше Сергій Бабкін розповів про талант своєї дочки.
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