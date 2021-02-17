Сергій Бабкін показав перше фото без окулярів після операції

Артист знову полетів до Відня зі своєю дружиною

Музикант Сергій Бабкін, який раніше робив селфі в клініці в окулярах, показав як виглядає його око після операції. Артист сфотографувався разом зі своєю дружиною, Сніжаною Бабкіної в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом.

На знімку, опублікованому в Instagram, Сергій і Сніжана позують в респіраторах, сидячи в літаку. Сьогодні ззіркова пара вирушила до Відня, де Сергію будуть робити операцію на друге око.

Судячи з підпису до фотографії, у музиканта бадьорий настрій.

"І знову Моцарт! І знову Відень!", – написав він.

Сергій Бабкін та Сніжана Бабкіна в літаку Фото: instagram.com/babkin_official

А на знімку в Instagramstories артист позував без маски з подушками для шиї в руках.

Скріншот Instagram

Раніше Сніжана Бабкіна розповіла, як її чоловік почувається після операції.

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