Сергій Бабкін показав перше фото без окулярів після операції
Артист знову полетів до Відня зі своєю дружиною
Музикант Сергій Бабкін, який раніше робив селфі в клініці в окулярах, показав як виглядає його око після операції. Артист сфотографувався разом зі своєю дружиною, Сніжаною Бабкіної в аеропорту "Бориспіль" перед вильотом.
На знімку, опублікованому в Instagram, Сергій і Сніжана позують в респіраторах, сидячи в літаку. Сьогодні ззіркова пара вирушила до Відня, де Сергію будуть робити операцію на друге око.
Судячи з підпису до фотографії, у музиканта бадьорий настрій.
"І знову Моцарт! І знову Відень!", – написав він.
А на знімку в Instagramstories артист позував без маски з подушками для шиї в руках.
Раніше Сніжана Бабкіна розповіла, як її чоловік почувається після операції.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше