А говорила губи не накачувала: Леся Нікітюк показала себе в юності

Зіркові друзі підкололи ведучу

Леся Нікітюк, яка знялася напівголою в ліжку, показала своїм шанувальникам, як вона виглядала у школі. Ведуча опублікувала фотографію, зроблену в дев'ятому класі, на своїй сторінці в Instagram.

На знімку для шкільного альбому Леся позувала в джинсовій курточці з легким мейком. Свій образ вона доповнила дерев'яними бусами, а волосся злегка підкрутила на кінцях.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Мила, скромна, наївна дівчинка, не те, що зараз", – підписала фотографію Нікітюк.

У коментарях зіркові друзі Лесі написали їй компліменти, а Андрій Бедняков, як завжди пожартував: "Вуса збрила? Лесь, з усього цього залишився тільки стиль".

Скріншот: instagram.com/lesia_nikituk

Хтось із шанувальників Лесі також зазначив, що зараз її губи виглядають більшими, ніж у шкільні часи: "А говорила губи не накачувала". На цей коментар ведуча не відповіла.

Раніше Леся Нікітюк в сексуальному купальнику нарвалася на критику.

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