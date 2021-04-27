Філіп Кіркоров відверто заявив про своє особисте життя: Я собі ні в чому не відмовляю

Російський співак розповів журналістам, як зараз у нього йдуть справи з особистим життям. За словами артиста, зараз все сумбурно і різноманітно

Співак Філіп Кіркоров, який недавно позбувся боргу в чотири мільйони євро , розповів про новий етап свого життя.

Артист зізнався, що ситуація пов'язана з COVID-19 розділила його життя на до і після.

"Я назвав цей новий період" сивина в бороду, біс у ребро ". У мене в голові часом такі думки рояться, аж самому страшно! " – розповів співак журналістам КП .

Філіп Кіркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

Артист вирішив не давати однозначної відповіді на питання , чи новий період почався в творчості або в особистому житті. Але натякнув, що все добре.

"Ну, особисте життя йде паралельно. Вона у мене сумбурна, різноманітна, я собі ні в чому не відмовляю ", – розговорився Кіркоров, який зазвичай не говорить про справи сердечні.

Нагадаємо, в Мережі вже не перший день говорять про сварку Кіркорова і Пугачової. Артист не привітав колишню дружину з вдень народження і недавно вони відписалися один від одного.

Раніше Шура різко висловився про Філіпа Кіркорова.

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