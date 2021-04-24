Шура різко висловився про Кіркорова: Більше витрачає не на пісні, а на речі

Відомий співак також прокоментував популярні зараз дуети "старої школи" з молодими виконавцями

Співак Шура, який раніше зізнався, що йому подобається творчість Моргенштерна, розкритикував Філіпа Кіркорова. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Не принято обсуждать" артист заявив, що дуже скептично ставиться до теперішньої творчості одного з найпопулярніших виконавців Росії.

Він вважає, що дуети старих і молодих зірок нудні та нецікаві. "Неблагородна справа – колаборації ці. Кіркоров більше вже не на пісні витрачає, а на речі свої. Мені це не близько", – сказав Шура.

Шура

Скріншот з YouTube

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Крім того, така спроба "утриматися на плаву" за рахунок співпраці з блогерами не приносить бажаного успіху ні Кіркорову, ні Баскову, каже зірка 90-х.

"Ніхрена у них не виходить. Ну "Чаша золотая" зробив Басков і все... пройшло", – поділився думкою співак і додав, що "злетіти легко, а втриматися – нереально".

Нагадаємо, що раніше Шура шокував екстремальним схудненням на 35 кг: фото до та після.

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