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Філіп Кіркоров їде підкорювати "Євробачення"

Сьогодні, 10:51

Філіп Кіркоров вдруге вирішив взяти участь у міжнародному конкурсі

Філіп Кіркоров, якому нещодавно заборонили в'їзд до Литви, представить Молдову на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2021". Про це він повідомив у себе в Instagram.

Співак поїде на конкурс разом зі співачкою Наталією Гордієнко.

"Так! Тепер офіційно! Ми їдемо підкорювати" Євробачення – 2021 "разом з Наталією Гордієнко від Молдови. Я впевнений, ми вас здивуємо. Починаємо зворотний відлік", – написав артист.

Філіп Кіркоров і Наталія Гордієнко
Філіп Кіркоров і Наталія Гордієнко
Фото: instagram.com/fkirkorov

Перемогти на "Євробаченні" – це давня мрія Кіркорова. У 1995 році співак представляв Росію, але тоді зайняв тільки 17-те місце. Потім артист допомагав іншим виконавцям здобути перемогу на міжнародному конкурсі. Він був наставником співака Дмитра Колдуна, який представляв Білорусь у 2007 році і зайняв шосте місце. Кіркоров допомагав Ані Лорак у 2008 році і Сергію Лазарєву у 2016 році. Тоді результат був друге місце.

"Я дав собі слово, що візьму це "Євробачення" змором. Був за крок від перемоги. Це було з Ані Лорак, з Сергієм Лазарєвим. Друге місце. Я знаю, що я його виграю", – говорив співак в одному зі своїх інтерв'ю.

Раніше ми розповідали, що Алла Пугачова відписалася від Філіпа Кіркорова в Instagram.

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