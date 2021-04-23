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Філіп Кіркоров позбувся боргу в 4 млн євро по іпотеці в Латвії і тепер грає на роялі

Сьогодні, 18:26

Кілька років тому Філіп Кіркоров взяв великий кредит в латвійському банку, але в підсумку перестав виплачувати борг. У підсумку питання вирішилося завдяки юристам зірки

Співак і продюсер Філіп Кіркоров, домробітниця якого купила однокімнатну квартиру в Москві, позбувся своїх боргів по іпотеці в Латвії. Артист мав заплатити кілька мільйонів євро латвійському банку ABLV Bank, AS, який знаходиться на стадії ліквідації. Але юристам зірки вдалося все владнати та позбавити Кіркорова від боргів.

Як пише Telegram-канал Mash, російський попкороль у 2016 році взяв іпотечний кредит, для чого скористався послугами латвійського банку ABLV. У результаті виявилося, що Кіркоров заборгував по виплаті, через що банк звернувся в Таганський районний суд Москви торік і зажадав, щоб артист і його компанія ТОВ "Філіп Кіркоров продакшн" оплатили кредит.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Точна сума кредиту за різними даними варіювалася. Згідно з інформацією видання Pravo, спочатку банк вимагав 3,9 мільйона євро з відсотками. У результаті адвокат Кіркорова, Олександр Добровінський заявив, що сума боргу – 2,5 мільйона євро.

Тоді ж Кіркоров і почав виплачувати, але незабаром прийшов лист, що банк ліквідують. Артист відмовився платити на "незрозумілий рахунок якоїсь фізичної або юридичної особи", а тепер і зовсім виграв апеляцію.

"Я вітаю Філіпа з нашої черговою перемогою", – розповів про завершення справи Філіпа Кіркорова адвокат Олександр Добровінський.

Тим часом Філіп Кіркоров запостив в Instagram відео, на якому він зіграв на роялі та заспівав пісню "Любимый город". Правда, на вигляд здається, що артист грає не по-справжньому.

Філіп Кіркоров
Відео: instagram.com/fkirkorov

Раніше Філіп Кіркоров проігнорував 72-річчя Алли Пугачової.

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