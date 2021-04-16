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Філіп Кіркоров проігнорив 72-річчя Алли Пугачової. Примадонна залишилася без привітань ексчоловіка

Сьогодні, 15:50

Співак і композитор Філіп Кіркоров, який був одружений з Аллою Пугачовою з дев'ять років, не привітав її з 72-річчям. У цей час він був зайнятий на зйомках в Дубаї

Король російської естради Філіп Кіркоров, якого засікли за курінням в готелі в Дубаї, проігнорував день народження своєї колишньої дружини Алли Пугачової. Вчора, 15 квітня, коли Примадонна відзначала своє 72-річчя та отримувала привітання зіркових колег, Кіркоров ділився селфі з жарких ОАЕ, куди вирушив на зйомки.

У день народження Примадонни Філіп Кіркоров активно постив в Instastories все що завгодно, крім привітань Аллі Борисівні. Анонс пісні Савичевої, відео з фільмування, а сьогодні навіть привітав Івана Урганта, але про колишню дружину – ні слова.

Філіп Кіркоров, Алла Пугачова
Філіп Кіркоров, Алла Пугачова
Фото: instagram.com/alla_orfey, instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров показав архівні фото своєї молодості та красувався в розкішних нарядах на знімальному майданчику.

Скріншот Instastories
Скріншот Instastories

До речі, колишнє подружжя одписано одне від одного в соцмережі.

Раніше дочка Алли Пугачової виконала Мільйон червоних троянд французькою мовою.

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