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Колишня хатня робітниця Пугачової про роботу у співачки: Жила в золотій клітці

Сьогодні, 12:16

Колишня хатня робітниця Алли Пугачової поділилася спогадами про роботу у співачки і розповіла про Примадонну поза камерами

Людмила Дороднова, яка займалася прибиранням будинків знаменитостей, згадала про роботу на Примадонну і Філіпа Кіркорова. Про своїх зіркових роботодавців вона розповіла виданню 7Дней .

Людмила працювала у Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова. Вона зазначила, що ті часи спілкувалася з багатьма знаменитостями, і знала про всі події, які відбувалися в зірковомі сімействі.

"Я спілкувалася з такими людьми, була входжу в такий світ, про який можна тільки мріяти. У Алли і Філіпа я жила в золотій клітці. Але з неї треба іноді вилітати, спускатися на землю. Ось я і спустилася ", – розповіла Людмила Дороднова.

Алла Пугачова і Людмила Дороднова
Алла Пугачова і Людмила Дороднова
Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Вона зізналася, що з Аллою Борисівною їй було комфортно працювати.

"У Алли я отримувала все сповна. Це перша людина, у якого я жила як у Христа за пазухою. Вона нескінченно добра і зовсім не пафосна, незважаючи на те що справжня зірка ", – поділилася Людмила.

Зараз Дороднова вже пішла на пенсію. Вона зазначила, що робота була прибутковою і вона змогла придбати однокімнатну квартиру і зробити в ній хороший ремонт. Також Філіп Кіркоров, у якого вона працювала останні роки, видав їй щедру допомогу і пообіцяв допомагати, якщо буде потрібно.

Раніше ми розповідали, що Філіп Кіркоров не привітав Аллу Пугачову з днем народження.

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