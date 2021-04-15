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У день народження Пугачової Кіркорова спалили за курінням в готелі Дубая (фото)

Сьогодні, 16:15

Музикант вирушив до ОАЕ в день народження своєї ексдружини Алли Борисівни. Філіп Кіркоров показав підписникам пару фото зі свого готелю

Співак Філіп Кіркоров, який заспівав на концерті на честь окупації Криму, в день 72-річчя Алли Пугачової був помічений з сигаретами. Артист запостив фото зі свого номера під час відпустки в Дубаї, а на знімку шанувальники розглянули пачку сигарет. До речі, сама Алла Борисівна курить з самого дитинства і тепер бореться зі згубною пристрастю.

На фото, опублікованому в Instagram, Філіп Кіркоров позує в незвичайному ракурсі – співак знятий зробив селфі в дзеркальній стелі лежачи на ліжку. Поруч на тумбочці лежала пачка сигарет.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: Telegram-канал zvezdach_mag

"Занадто круті фотографії, щоб залишалися просто в телефоні..." – написав Філіп Кіркоров.

При цьому артист був в наряді від Louis Vuitton.

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

До речі, з ким артист полетів в ОАЕ – невідомо.

Раніше Настя Івлєєва розкішно відсвяткувала 30-річчя з Пугачовою і Кіркоровим.

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