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Филипп Киркоров разоткровенничался о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Сегодня, 12:21

Российский певец рассказал журналистам, как сейчас у него обстоят дела с личной жизнью. По словам артиста, сейчас все сумбурно и разнообразно

Певец Филипп Киркоров, который недавно отделался от долга в четыре миллиона евро, рассказал о новом этапе своей жизни.

Артист признался, что ситуация связанная с COVID-19 разделила его жизнь на до и после.

"Я назвал этот новый период "седина в бороду, бес в ребро". У меня в голове порой такие мысли роятся, аж самому страшно!" – рассказал певец журналистам КП.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Артист решил не давать однозначного ответа на вопрос, новый период начался в творчестве или в личной жизни. Но намекнул, что все хорошо.

"Ну, личная жизнь идет параллельно. Она у меня сумбурная, разнообразная, я себе ни в чем не отказываю", – разоткровенничался Киркоров, который обычно не говорит о делах сердечных.

Напомним, в Сети уже не первый день говорят о ссоре Киркорова и Пугачевой. Артист не поздравил бывшую супругу с днем рождения и недавно они отписались друг от друга.

Ранее Шура резко высказался о Филиппе Киркорове.

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