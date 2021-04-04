Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Фаворитка Холостяка натякнула, що переможницею шоу стане не вона

Сьогодні, 16:52

Юля Зайка докладно розповіла про романтичне реаліті

Учасниця реаліті "Холостяк-11" і фаворитка головного героя Михайла Заливака поділилася, як знімають шоу, і натякнула на фінал. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, яка дівчина покинула "Холостяк" у п'ятому випуску.

Зокрема, Юля Зайка в своєму Instagram-профілі відповідала на запитання глядачів. Багато хто запитував у неї про почуття до холостяка. Дівчина зізналася, що відчуває до Михайла симпатію, а може, навіть і закоханість.

Це не дивно, враховуючи, що Юля була перша, з ким Заливако поцілувався в шоу.

Михайло і Юлія
Фото: instagram.com/holostyakstb

Читайте також:
Колишня порнозірка з "Холостяка-11" не змогла скласти іспити з сексології

У дівчини також поцікавилися, що вона робитиме, якщо Михайло вибере когось іншого. Відповідь Юлі ніби натякає на те, що переможницею "Холостяка-11" стане не вона, хоча всі думають інакше.

Скріншот: instagram.com/stories/julz_seven

У профілі Зайка також поділилася залаштунковими моментами проєкту. Наприклад, вона розповіла, хто робить учасницям макіяж і підбирає одяг. Сама Юля на шоу взяла із собою аж три валізи речей.

, | 11 (@julz_seven)

В очікуванні нового епізоду "Холостяка-11" подивіться свіжий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", де розповідають про локдаун в Україні:

Раніше стало відомо, що учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Розалі з "Холостяка" розповіла, як зіткнулася з расизмом і цькуванням Учасниця "Холостяка" про неоперабельну пухлину: Погрожував параліч, лікарі не давали надій Нікіту Добриніна в російському "Холостяку" замінили іншим ведучим
холостяк Холостяк 11
Реклама

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака

Популярні статті

Сьогодні, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 4-11 квітня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 06:10Фаново

Привітання з католицьким Великоднем-2021: короткі смс і яскраві картинки

Сьогодні, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 4 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, уявіть, що ви – у відпустці!

Вчора, 23:34Зірково

Данилко відгадав двох персонажів, а Полякова приревнувала Носорога: як пройшов півфінал гіпершоу Маска

Вчора, 22:24Зірково

Хто ховався в костюмі Бабки: ви будете в шоці

Вчора, 20:32Фаново

Католицький Великдень-2021: привітання у віршах, у прозі, кумедні картинки

Вчора, 18:30No Stress

4500 гривень за 3 години! Ми протестували VIP-зал аеропорту Бориспіль і ось наші думки

Вчора, 05:13Психо

Гороскоп на сьогодні 3 квітня для всіх знаків зодіаку: Раків чекає сюрприз

2 квітняЗірково

"Холостяк-11": хто залишив проєкт в п'ятому випуску

2 квітняАктуально

Михайло Поплавський презентував кліп на легендарний хіт "Сало"

2 квітняСмачно

Що їдять на сніданок італійці – рецепт омлету фритати

2 квітняTravel

Кіпр, Хорватія, Таїланд і Туреччина назвали умови відпочинку для українських туристів

2 квітняЗірково

Ані Лорак вперше за довгий час опублікувала пісню українською мовою

2 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 2 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, не лінуйтеся!

1 квітняNo Stress

Як обрати смачне вино у супермаркеті і не розчаруватися – поради сомельє

1 квітняАктуально

"Шинель" для кожного: дивіться захопливу онлайн-виставу за мотивами повісті Гоголя

Новини партнерів

Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Тине Кароль поставлен диагноз: что заявила психолог Холоденко
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Что-то новенькое: Волочкова нашла куда сесть на шпагат
Бывшая девушка Олега Винника появится на шоу Голос Країни
Бывшая девушка Олега Винника появится на шоу Голос Країни
Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами в бикини. Фото
Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами в бикини. Фото
Магнитные бури в апреле: что делать метеозависимым людям
Магнитные бури в апреле: что делать метеозависимым людям
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"
Мишина ошарашила неожиданным признанием в карете "скорой помощи"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти