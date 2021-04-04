Фаворитка Холостяка натякнула, що переможницею шоу стане не вона

Юля Зайка докладно розповіла про романтичне реаліті

Учасниця реаліті "Холостяк-11" і фаворитка головного героя Михайла Заливака поділилася, як знімають шоу, і натякнула на фінал. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, яка дівчина покинула "Холостяк" у п'ятому випуску.

Зокрема, Юля Зайка в своєму Instagram-профілі відповідала на запитання глядачів. Багато хто запитував у неї про почуття до холостяка. Дівчина зізналася, що відчуває до Михайла симпатію, а може, навіть і закоханість.

Це не дивно, враховуючи, що Юля була перша, з ким Заливако поцілувався в шоу.

Михайло і Юлія

Фото: instagram.com/holostyakstb

У дівчини також поцікавилися, що вона робитиме, якщо Михайло вибере когось іншого. Відповідь Юлі ніби натякає на те, що переможницею "Холостяка-11" стане не вона, хоча всі думають інакше.

Скріншот: instagram.com/stories/julz_seven

У профілі Зайка також поділилася залаштунковими моментами проєкту. Наприклад, вона розповіла, хто робить учасницям макіяж і підбирає одяг. Сама Юля на шоу взяла із собою аж три валізи речей.

В очікуванні нового епізоду "Холостяка-11" подивіться свіжий випуск YouTube-шоу "Дід Панч та молодь", де розповідають про локдаун в Україні:

Раніше стало відомо, що учасницю "Холостяка" і переможницю конкурсу краси звинуватили в ескорті.

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