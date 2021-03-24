Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Колишня порнозірка з "Холостяка-11" не змогла скласти іспити з сексології

Сьогодні, 09:16

Тепер 24-річна Адель Асанті збирається завести свій секс-блог

24-річна Анастасія з шоу "Холостяк-11", яка раніше працювала у порноіндустрії під псевдонімом Адель Асанті, заявила про те, що через участь у романтичному проєкті не змогла скласти іспити з сексології в університеті. Дівчина опублікувала свіжий допис на своїй сторінці в Instagram.

"Вчитися і ще раз вчитися. Отже, я поновила навчання з сексології. Під час зйомок проєкту я не змогла скласти іспити й тепер все буду вчити спочатку. Хотіла б дізнатися, чи цікавить вас мій секс-блог у майбутньому і яким би ви хотіли його бачити", – написала в описі Адель.

Фото: instagram.com/adelasantyxx

Підписники у коментарях підтримали дівчину в її новому починанні: "Молодець, запалюй!", "Буде дуже цікаво, я впевнена", "Звичайно цікаво, думки досвідченої людини", "Чудова ідея!", "Анастасіє, це щось нове, а значить буде цікаво".

Читайте також:
Порноактриса з "Холостяка-11": Давно не займаюся сексом в звичайному житті

До речі, у перших випусах "Холостяка" Асанті заявила, що у неї було важке дитинство: батько пішов з сім'ї у той час, коли її мати була вагітною другою дитиною. Дівчина почала працювати з 13 років. У 18 років потрапила до порноіндустрії: заради орального сексу їй навіть довелося видалити гланди.

Раніше Настя зробила відверте зізнання. Крім цього, ми розповідали про найцікавіші подробиці третього епізоду "Холостяка-11".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Нікіта Добринін більше не веде російський "Холостяк": що сталося Робота на заводах і конкурси краси: все про Юлю "Зайку", з якою цілувався "Холостяк" Холостяк вважає, що екс-дівчина померлого Стужука прийшла заради піару: "Ти шукаєш публічних стосунків" Пристрасний поцілунок і дві церемонії троянд: як пройшов третій випуск "Холостяка-11"
порнозірка Холостяк 11
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы

Популярні статті

Вчора, 18:51Модно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

Вчора, 17:23Зірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

Вчора, 16:50Events

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

Вчора, 11:57Events

Як прибрати іржу: залізно надійний спосіб

Вчора, 11:51Зірково

Григорій Решетник натякнув, хто може стати новою "Холостячкой"

Вчора, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Вчора, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

22 березняСмачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

22 березняПсихо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

22 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

22 березняЗірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

22 березняEvents

40 святих 2021: найсильніша молитва

22 березняФаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

22 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Новини партнерів

Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Знаки зодиака, которые никогда не должны быть вместе
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
Такое возможно? 6 фильмов, основанных на реальных событиях
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти