Колишня порнозірка з "Холостяка-11" не змогла скласти іспити з сексології

Тепер 24-річна Адель Асанті збирається завести свій секс-блог

24-річна Анастасія з шоу "Холостяк-11", яка раніше працювала у порноіндустрії під псевдонімом Адель Асанті, заявила про те, що через участь у романтичному проєкті не змогла скласти іспити з сексології в університеті. Дівчина опублікувала свіжий допис на своїй сторінці в Instagram.

"Вчитися і ще раз вчитися. Отже, я поновила навчання з сексології. Під час зйомок проєкту я не змогла скласти іспити й тепер все буду вчити спочатку. Хотіла б дізнатися, чи цікавить вас мій секс-блог у майбутньому і яким би ви хотіли його бачити", – написала в описі Адель.

Фото: instagram.com/adelasantyxx

Підписники у коментарях підтримали дівчину в її новому починанні: "Молодець, запалюй!", "Буде дуже цікаво, я впевнена", "Звичайно цікаво, думки досвідченої людини", "Чудова ідея!", "Анастасіє, це щось нове, а значить буде цікаво".

До речі, у перших випусах "Холостяка" Асанті заявила, що у неї було важке дитинство: батько пішов з сім'ї у той час, коли її мати була вагітною другою дитиною. Дівчина почала працювати з 13 років. У 18 років потрапила до порноіндустрії: заради орального сексу їй навіть довелося видалити гланди.

Раніше Настя зробила відверте зізнання. Крім цього, ми розповідали про найцікавіші подробиці третього епізоду "Холостяка-11".

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