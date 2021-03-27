Нікіту Добриніна в російському "Холостяку" замінили іншим ведучим

Український ведущий покинув реаліті через стан здоров'я

На початку березня стало відомо, що Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку". У Мережі на це відреагували неоднозначно: хтось вітав Нікіту, а хтось засуджував, за зйомки в Росії.

Однак після виходу двох епізодів романтичного реаліті, стало відомо, що Добриніна замінили іншим ведучим. Через те, що він заразився коронавірусом, йому довелося покинути роботу в "Холостяку". Це сталося в листопаді минулого року, якраз в той час, коли проходили зйомки шоу.

Незабаром його замінили іншим ведучим. Ним став російський актор і ведущий Михайло Белянин. У своєму Instagram-акаунті він опублікував фото з головним героєм сезону – Тіматі.

Тіматі і Михайло Белянин

Фото: instagram.com/mikhail_belyanin

У Мережі цю інформацію сприйняли позитивно. "Міш, ну все... питання "дивитися чи ні" відпадає", "Міша, включили тб, щоб не пропустити!", "Краща новина", – пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Нікіта Добринін сам був учасником "Холостяка-9". У фіналі він вибрав Дашу Квіткову. Хоч багато хто і не вірив у їхній союз, але вони стали єдиною парою в історії українського "Холостяка", яка одружилася після закінчення проекту. Незабаром у них народиться первісток.

Раніше ми також писали, що герой російського "Холостяка" заявив про закриття шоу .

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