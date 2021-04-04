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Фаворитка Холостяка намекнула, что победительницей шоу станет не она

Сегодня, 16:52

Юля Зайка подробно рассказала о романтическом реалити

Участница реалити "Холостяк-11" и фаворитка главного героя Михаила Заливако поделилась, как проходят съемки шоу, и намекнула на финал. Напомним, что ранее мы рассказывали, какая девушка покинула "Холостяк" в пятом выпуске.

Так, Юля Зайка в своем Instagram-профиле отвечала на вопросы зрителей. Многие спрашивали у нее о чувствах к холостяку. Девушка призналась, что испытывает к Михаилу симпатию, а может, даже и влюбленность.

Это не удивительно, учитывая, что Юля была первой, с кем Заливако поцеловался в шоу.

Михаил и Юлия
Фото: instagram.com/holostyakstb

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У девушки также поинтересовались, что она будет делать, если Михаил выберет кого-то другого. Ответ Юли как бы намекает на то, что победительницей "Холостяка-11" станет не она, хотя все думают иначе.

Скриншот: instagram.com/stories/julz_seven

В профиле Зайка также поделилась закулисными моментами проекта. В частности, она рассказала, кто делает участницам мейкап и подбирает одежду. Сама же Юля на шоу взяла с собой целых три чемодана вещей.

, | 11 (@julz_seven)

В ожидании нового эпизода "Холостяка-11" посмотрите свежий выпуск YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", где рассказывают о локдауне в Украине:

Ранее стало известно, что участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте.

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