Учасниця "Євробачення" від Росії після скандалу записала неочікуване відеозвернення

Маніжа Сангин кумедно відповіла хейтерам-ксенофобам, які виступили проти її кандидатури

Представниця Росії на конкурсі "Євробачення" у 2021 році Маніжа Сангин кумедно відповіла хейтерам-ксенофобам, які виступили проти її кандидатури. Артистка записала в YouTube гумористичний ролик "Чи може це представляти Росію на Євробаченні?" у формі псевдо-розслідування.

Пародія починається тривожним закадровим коментарем: "Ми пережили 2020-й рік: пожежі в Австралії, напружена політична ситуація, епідемія коронавірусу, економічна криза, падіння цін на нафту, протести, мітинги, захоплення Білого дому. Ми думали, що все найгірше вже позаду. Але тут з'явилася вона".

Далі у кадрі з'являється сама Маніжа – вона грає роль ведучої програми "Ваша представниця".

Фото: MANIZHA | YouTube

В імпровізовану телевізійну студію до неї приходить експерт в сфері макроскопічної анатомії та іпотечного рефінансування Веніамін Олександрович. Він заявляє, що викрав скелет Маніжи з квартири співачки, поки та спала.

Фото: MANIZHA | YouTube

У кінці ролика автори обіцяють, що в наступному випуску розкажуть про те, "скільки Маніжа заплатила групі Little Big, щоб ті відмовилися від поїздки на "Євробачення".

До речі, музичний конкурс цьогоріч пройде у Роттердамі з 18-22 травня. Маніжа виступить на ньому з піснею Russian Woman.

Раніше ми розповідали, чому одні люблять, а інші ненавидять учасницю "Євробачення" від Росії – Маніжу.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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