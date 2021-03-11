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Євробачення-2021: чому одні люблять, а інші ненавидять учасницю від Росії – Маніжу

Сьогодні, 20:13

У Мережі думки глядачів і музикантів розділилися

На "Євробаченні-2021" Росію представлятиме російська співачка таджицького походження Маніжа Сангін (Manizha). Цей факт потішив її шанувальників, але обурив багатьох фанатів "Євробачення" і росіян, які визнали пісню артистки невідповідною для конкурсу.

Маніжа
Маніжа
Фото: instagram.com/manizha

Ми розібралися, чому одні люблять, а інші ненавидять Маніже і її трек Russian Woman (з англ. – "російська жінка" – Ред.)

Чому багато хто проти?

Однією з основних причин критики Маніжи з боку публіки став той факт, що артистка, будучи таджичкою за національністю, співатиме про "російських жінок" на конкурсі.

Друга, найчастіше згадувана причина, – це сама пісня. Багатьом не сподобалися ні мотив, ні текст, ні подача.

"Хто це вибрав?", "Це образа російських жінок", – пишуть в коментарях в Instagram "Первого канала", який проводив нацвідбір на "Євробачення" в Росії.

Багато глядачів сподіваються, що Маніжа не пройде у фінал, щоб "не ганьбити Росію" на "Євробаченні".

Скріншот: Instagram

Свою негативну думку висловили не тільки глядачі, але і представники шоу-бізнесу. Так, продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин заявив, що "не зрозумів пісню".

Музичний критик Сергій Сосєдов зазначив, то Маніжа – "хороша, але не масова співачка". На його думку, на "Євробачення" замість неї потрібно було відправити Little Big.

Чому люблять Маніжу?

Однак були й ті, кому сподобалася пісня, і хто бажає Маніжі перемоги на конкурсі. Шанувальники артистки і її творчості називають пісню "незвичайною, самобутньою і актуальною".

Деякі навіть відзначають, що ця пісня – щось більше, ніж просто "композиція для конкурсу".

Скріншот: YouTube

Хто така Маніжа?

Маніжа народилася в Душанбе в 1991 році. Її дідусь – журналіст і письменник, мама – психолог, а тато – лікар і завзятий меломан. З дитинства дівчинка слухала гурти Pink Floyd, Queen і "Кіно".

У 90-х, під час війни, її родина виїхала з Таджикістану до Москви після того, як в її будинок потрапив снаряд.

Творчість артистки багато хто називає "камерним" і "не для всіх". І це незважаючи на те, що Маніжа піднімає в своїх композиціях актуальні соціальні теми, серед яких – толерантність, боротьба з сексизмом, насильство в сім'ях і нав'язані стандарти краси.

Нагадаємо, в Мережі розкритикували фінальну версію пісні Go_A для "Євробачення".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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