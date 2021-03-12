Танці під дудочку диктатури. Чому пісня білорусів для "Євробачення" не пройшла контроль

Організатори конкурсу обурені текстом композиції "Я навчу тебе" гурту "Галасы ЗМеста"

Буквально вчора стало відомо, що Європейський мовний союз не прийняв пісню білоруського гурту "Галаси ЗМеста", попросивши або поміняти слова, або ж зовсім замінити трек Білорусі для конкурсу.

На одному з найбільших порталі про "Євробаченні" Eurovoix було опубліковано заяву, в якій досить дохідливо пояснили, чому і за що композиція не пройшла "фейс-контроль".

За словами Ентоні Грейнджера і Самуеля Дікена, авторів Eurovoix, слова пісні підтримують владу, яка змушує мовчати своїх громадян і "відправляє за грати журналістів за те, що вони висвітлюють теми, пов'язані з елементарними громадянськими правами".

Отже, пісня зазнала критики за текст, який висміює білоруський продемократичний рух.

Фото: eurovoix.com

"Захід продовжує залишатися символом миру і маяком надії. Навіть в найтемніші часи", – пишуть журналісти.

Редактори відмовилися висвітлювати підготовку Білорусі до конкурсу, поки не будуть прийняті всі необхідні заходи. Як ми згадували вище, представники Білорусі повинні або змінити текст пісні, або ж замінити її повністю.

Текст пісні "Галасы ЗМеста" – "Я научу тебя"

Наводимо фрагмент пісні, який слухачі сприйняли по-різному.

Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь радоваться всему.

У Мережі ці та інші слова пісні розуміють по-різному. Хтось каже, що цей текст без усяких натяків вказує на те, що "Галасы ЗМеста" – прихильники режиму Лукашенка і виступають проти мирних протестів проти влади в Білорусі, закликаючи всіх "танцювати під його дудку", тобто приймати все, що диктує влада. Інші знайшли тут відсилання до нав'язування "європейських цінностей", серед яких – демократія і толерантність.

І ось, що пишуть про це на Eurovoix:

"Білоруське населення не заслуговує пісні, де в тексті від них вимагають "танцювати під дудочку" жорсткої диктатури. Жодний трансфобний гурт (трансфобія – негативне ставлення до трансгендерних і транссексуальних людей – Ред.), Що підтримує незаконне президентство, не має право співати від імені всього народу", – пишуть журналісти.

"Галасы ЗМеста" Фото: Facebook

"Галасы ЗМеста" – трансфобная група?

Для того, щоб зрозуміти, чому європейські журналісти таким чином відгукнулися про колектив, досить просто прочитати фразу, яка звучить в одній з композицій "Галасы ЗМеста" – "Евромечта" .

"Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать", – співається у пісні.

Тут музиканти висміюють сучасний прояв толерантності до представників ЛГБТК +, особливо тих людей, у яких їхня біологічна стать не збігається з гендером. У Європі та США ця проблема – на порядку денному ось уже кілька років, в той час як в країнах пострадянського простору до цього питання поки що ставляться скептично.

У чому ще проблема?

Одним з правил для всіх конкурсних пісень "Євробачення" – пісня повинна включати в себе текст англійською, тобто зрозумілою всім країнам-учасницям мовою. Протягом усіх минулих років, учасників, які представляли свої пісні виключно рідною мовою, просили адаптувати композицію і додати текст англійською.

В даному випадку музиканти з гурту "Галасы ЗМеста" зробили свою композицію російською, а це, як пише Eurovoix, суперечить правилам конкурсу.

Що кажуть "Галаси ЗМеста"?

Відомо, що представники БТРК (Білоруської телерадіокомпанії) зустрічалися з гуртом "Галасы ЗМеста", щоб обговорити свої плани щодо "Євробачення", до оголошення від EBU. Соліст гурту заявив, що колектив швидше за все не буде вносити корективи в пісню і може відмовитися від участі в конкурсі.

"Галасы ЗМеста" Фото: instagram.com/eurovision_belarus_official/

Події в Білорусі і "Євробачення"

У серпні 2020 року президентські вибори в Білорусі, на яких чинний президент Олександр Лукашенко був переобраний на шостий строк, стали предметом численних заяв про фальсифікацію результатів виборів. Міжнародні спостерігачі не назвали вибори ні вільними, ні справедливими. Після виборів в Білорусі пройшли значні і масові акції протесту.

Гурт VAL, який мав представити Білорусь на конкурсі, був відсторонений через підтримку протестів проти Олександра Лукашенка. На його місце було обрано гурт "Галасы ЗМеста", який в своїй творчості висміює страйки, протести студентів, білоруських опозиціонерів і рівноправність жінок.

Нагадаємо, що "Євробачення" відбудеться 18, 20 і 22 травня. Ми вже розповіли про те, як пройде захід в умовах пандемії.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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