Учасниця "Євробачення" від РФ: "Перше слово, яке я вивчила в Росії – чорножопа"

Багато в Росії були проти того, щоб на конкурсі країну представляла таджичка

Нещодавно стало відомо, що Росію на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2021" представлятиме російська співачка таджицького походження Маніжа. У суспільстві неоднозначно відреагували на цю подію – одні підтримали артистку, інші були обурені таким поворотом подій.

Багатьох шанувальників "Євробачення" і росіян збентежили пісня і національність Маніжи. Артистка вперше прокоментувала скандал, повідомляє СтарХіт.

"Перше слово, яке я вивчила в Росії – черножопа. На повному серйозі! Я прийшла додому і жартома сказала його при мамі, абсолютно не розуміючи, що воно означає. Після цього мама пішла в садок, поговорила з вихователями, з дівчинкою, яка мені це сказала. В результаті ми з цією дівчинкою навіть подружилися", – зізналася артистка.

Маніжа Фото: instagram.com/manizha

Маніжа також зазначила, що не розуміє цькування в свій бік: "Люди писали, що я образила їхні почуття, але як? Я адже просто вийшла і заспівала те, про що думаю".

Раніше ми розповідали, чому одні люблять, а інші ненавидять учасницю "Євробачення" від Росії – Маніжу.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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