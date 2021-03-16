Учасниця "Євробачення" від РФ: "Перше слово, яке я вивчила в Росії – чорножопа"
Багато в Росії були проти того, щоб на конкурсі країну представляла таджичка
Нещодавно стало відомо, що Росію на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2021" представлятиме російська співачка таджицького походження Маніжа. У суспільстві неоднозначно відреагували на цю подію – одні підтримали артистку, інші були обурені таким поворотом подій.
Багатьох шанувальників "Євробачення" і росіян збентежили пісня і національність Маніжи. Артистка вперше прокоментувала скандал, повідомляє СтарХіт.
"Перше слово, яке я вивчила в Росії – черножопа. На повному серйозі! Я прийшла додому і жартома сказала його при мамі, абсолютно не розуміючи, що воно означає. Після цього мама пішла в садок, поговорила з вихователями, з дівчинкою, яка мені це сказала. В результаті ми з цією дівчинкою навіть подружилися", – зізналася артистка.
Маніжа також зазначила, що не розуміє цькування в свій бік: "Люди писали, що я образила їхні почуття, але як? Я адже просто вийшла і заспівала те, про що думаю".
Раніше ми розповідали, чому одні люблять, а інші ненавидять учасницю "Євробачення" від Росії – Маніжу.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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