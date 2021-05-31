Це медаль на моєму тілі: Анастасія Приходько пояснила, чому обвислі груди гарніші за "ідеальні"

Співачка показала на фото, як годує новонародженого сина

Анастасія Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько точно не з тих, хто комплексує і соромиться. Співачка, яка нещодавно народила третю дитину, підняла тему про годуючих матерів і безпосередньо грудей. Зіркову маму багато хто підтримав.

У своєму Instagram-акаунті Приходько опублікувала фото з новонародженим сином – на знімку артистка годує його грудним молоком. В описі Анастасія міркує, чому "груди з картинки" вважають еталоном краси, а обвислі груди годуючих матерів – шеймлять.

"Я не хочу знати, що хтось, не дай Бог, засуджує жінку, у якої обвисли груди! Я хочу чути: "Ти бачила її груди? Вона ж годувала.... Боже, як круто" Я хочу, щоб нарешті почали змінюватися подвійні стандарти", – висловилася співачка.

Вона додала, що жінки мають право бути такими, якими їх створила природа, і можуть пишатися цим.

"Я знаю, що мої груди більше не будуть красивими, але вони будуть як медаль на моєму тілі, і гордістю того, що я змогла, у мене вистачило сил, нервів, і контролю щоб дати маленькій людині можливість вбирати моє молоко", – написала Приходько.

Підписниці співачки написали їй багато коментарів зі словами подяки і підтримки:

"Спасибі за те, що не соромитеся бути справжньою. Це дуже притягує. Набагато більше, ніж "вилизані" інстаграмні фото"

"Дуже дякую за цей пост і вашу позицію"

"Ви прекрасні! І слова ваші – золоті"

Скріншот: instagram.com/prykhodko_official

Скріншот: instagram.com/prykhodko_official

Нещодавно ми показували 4 фото, на яких ви точно не впізнаєте Анастасію Приходько.

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