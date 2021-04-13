Анастасія Приходько вперше показала фото з третьою дитиною

Співачка поки не розсекретила стать дитини

Українська співачка Анасатсія Приходько, яка раніше розповіла, чому приховувала вагітність, показала фото з третьою дитиною.

Артистка не стала розкривати стать дитини, а лише опублікувала милий кадр і написала зворушливий опис до нього в Instagram.

"Розвінчати міфи. Вже народила. Ось він мамин улюблений чоловічок", – написала Приходько в описі до знімка.

Скріншот: Instagram

У коментарях її почали вітати колеги і шанувальники. Однією з тих, хто залишив своє повідомлення, стала співачка Оля Полякова.

"Хлопчик! Вітаю, маленька, ура!", – написала Суперблондинка, на що Анастасія їй відповіла:" Там не написано хто, але спасибі тобі велике за привітання! Обіймаю!"

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що Приходько брала участь в шоу "Маска" на телеканалі "Україна" в образі Бабки. Саме її підозрювали в вагітності після того, як ведучий Володимир Остапчук натякнув, що хтось із героїв проєкту чекає на дитину.

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