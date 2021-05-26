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alyona alyona роздягнулася до білизни і заговорила про секс – фото

Сьогодні, 18:39

Реперка продовжує ділитися своїми фотопародіямі та міркувати з приводу найактуальніших тем. Цього разу артистка заговорила про секс

alyona alyona зробила нову пародію
alyona alyona зробила нову пародію
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Реп-виконавиця alyona alyona, яка натякнула, ким може бути її бойфренд, показала нове фото, на якому вона позувала в спідній білизні та сріблястих ботфортах. За традицією знімок став пародією на фото іншої зірки. У пості артистка поскаржилася на те, що тема сексу для багатьох досі залишається табуйованою.

У публікації, яку реперка зробила в Instagram, вона поміркувала про те, як сексуальне виховання, а точніше його відсутність, впливає на людей.

"Все починається з дитинства: спочатку нам не можна говорити про це з батьками, соціум також соромиться, потім і з коханою людиною теж не виходить. Це я ще мовчу про дітей та статеве виховання, яке в Україні просто відсутнє. З цього випливає дуже багато не приємних питань, починаючи з проблем у ліжку від сором’язливості та закінчуючи тяжкими хворобами від не обізнаності. Але чомусь ми так звикли: про секс не говоримо, але потім дивуємось, чого наші діти таке страшне виробляють в інтернеті.", – написала alyona alyona.

alyona alyona закликала не боятися говорити про секс як дорослим між собою, так і дорослим з дітьми.

Раніше реперку захейтили за голе фото в одних колготках.

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